台北萬豪酒店祭出史上最優惠「消費5,000送5,000」

台北萬豪酒店祭出開幕以來最優惠方案，即日起至5/31至台北萬豪酒店六間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元的折抵券，該折抵券於台北萬豪酒店6間餐廳，以及酒店內高檔的Sky 19 SPA皆可使用。

新型冠狀病毒疫情當前，台北萬豪酒店防疫機制與優惠配套雙管齊下。全酒店啟動清潔消毒機制，總計26間私人包廂讓賓客安心用餐，此外，再祭出少見的高規格優惠。

台北萬豪酒店表示，酒店內六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Mark’s Shabu、宴客樓中餐廳、Mark’s Teppanyaki、INGE’S Bar & Grill消費每滿5,000元(此筆消費不得使用任何其他優惠或信用卡折扣)即贈送價值5,000元之折抵券。

折抵券的使用方式，每張面額1,000元，限下次消費使用。消費每滿2,000元(未含服務費之價格)可使用一張折抵券；SPA單次療程限使用一張折抵券，餐廳單筆消費最高限使用三張折抵券。相關資訊可洽：(02)8502-9999。