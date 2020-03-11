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防疫期間發揮宗教安定力量 禪修法會彌撒改線上直播

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
三月起，法鼓山每周日上午線上直播「心安平安祈福法會」。圖／法鼓山提供
三月起，法鼓山每周日上午線上直播「心安平安祈福法會」。圖／法鼓山提供

宗教可以撫慰人心，在疫情緊張時期發揮安定力量。疫情導致大型集會活動舉辦之後，多個宗教團體將禪修、法會、彌撒等宗教儀式改成線上直播，強調人人可參加、隨時可重看。如法鼓山藉官網及臉書，提供早晚課、禪修、佛號等影片，作為防疫期間的安心錦囊；天主教、基督教各教會也推出線上禮拜與彌撒。

法鼓山指出，早在疫情剛爆發時，2月中便在法鼓山全球資訊網中設置「安心專區」，提供線上法會與課程、防疫須知、安心妙錦囊等線上服務。法鼓山台北安和分院、香港道場則推出「地藏經」、「藥師經」網路長期共修，以及網路禪修等服務。3月起，法鼓山每周日上午線上直播「心安平安祈福法會」，法鼓講堂也提供線上課程。

慈濟基金會則在暫停與延後3月所有大型群聚活動後，將原定3月舉行的「大型精進日」改成網路直播。並於3月8日首度推出全球線上安心祈福會直播共修，邀請全球慈濟人透過網路一起參與。靈鷲山則舉行新冠病毒49日線上禪關，邀請信眾即起至3月底，每日晚間7時參與線上共修「楞嚴咒心」。

天主教台北總教區宣布，各堂神父可視堂區情況暫停一切彌撒與活動，各墓園的清明節追思彌撒暫停，並提醒教友可以在家讀聖經、祈禱誦唸玫瑰經，也可利用教會提供的線上彌撒代替。天主教會台灣地區主教團秘書長陳科神父指出，如聖家堂等大區教堂，疫情爆發前便已設有線上彌撒服務。

台灣基督長老教會雙連教會也表示，從3月15日到5月的第一個禮拜前，鼓勵教徒參加線上禮拜，線上禮拜的程序，包括禱告、吟聖詩、啟應等，都與實體禮拜相同。兒童主日學也準備線上教材，請家長陪同孩子學習

許多宗教儀式有親吻、觸摸、濯足等行為，都可能散播病毒為傳染源。天主教台北總教區宣布，聖週四的濯足禮可免舉行，聖週五的朝拜十字聖架儀式，以鞠躬或跪拜禮代替親吻及觸摸。

網路直播 疫情 神父

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