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8公分長鋼釘竟在體內迷航逾3年 快遞員咳嗽就醫才發現

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
快遞員體內迷航的鋼釘，長達8公分。記者王昭月／翻攝
快遞員體內迷航的鋼釘，長達8公分。記者王昭月／翻攝

一名男快遞員因咳嗽就醫，經X光檢查發現他左頸靠近下巴的軟組織，竟有支8公分長的鋼釘，這名快遞員回想15年前右肩鎖骨曾骨折打過鋼釘，懷疑鋼釘斷裂在體內迷航至少3年，最後插進左頸，收治他的高醫耳鼻喉科主治醫師將此案例寫成論文，登在最新一期「醫學病例報告」國際期刊。

李家和表示，這名快遞員是因咳嗽就醫，安排胸部X光檢查，肺部並沒問題，卻意外發現他左頸附近卡著一支鋼釘，這名快遞員左頸從未開過刀，研判可能是15年前右肩鎖骨骨折時打入的鋼釘，在體內迷航所致。

李家和調閱快遞員近年在他院的病歷追蹤，發現這名快遞員到高醫就醫的3年多前，右肩固定鎖骨的鋼釘早就斷裂，這支長8公分的鋼釘從右肩移位到脖子中央，1年多前再移至左肩近鎖骨處。

李家和十分驚訝，這支斷裂的鋼釘能閃避開食道、氣管與動靜脈等大血管，由轉至右，再轉直立，插入左頸軟組織內，過程如果稍有偏差，刺穿大血管，後果恐不堪設想。

高醫研判，快遞員體內的鋼釘會斷裂，可能與他常扛重物，導致鋼釘斷裂異位而不自知，這次因為咳嗽就醫，才「真相大白」，醫療團隊已開刀替他取出，斷絕鋼釘繼續在人體奇航。

這根斷裂的鋼釘，就插在快遞員左頸近下巴的軟組織。 記者王昭月／翻攝
這根斷裂的鋼釘，就插在快遞員左頸近下巴的軟組織。 記者王昭月／翻攝
李家和醫師表示，在快遞員體內迷航的鋼釘，長達8公分。記者王昭月／攝影
李家和醫師表示，在快遞員體內迷航的鋼釘，長達8公分。記者王昭月／攝影

高醫 咳嗽

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