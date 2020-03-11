護白海豚提公民告知訴訟遭駁回 環團今將抗告

海洋竹南離岸風力發電計畫去年違法施工，恐有損白海豚生態，環團不滿環保署懲處過輕，去年底向台北高等行政法院提起公民告知訴訟，3月初遭駁回。環團今舉行記者會抗議，行政法院裁定駁回將架空公民告知制度，今天將向最高行政法院正式提起抗告。

台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟去年6月發現，海洋竹南離岸風力發電業者出海打樁未設置鯨豚觀察員，環保署後續也自行調查到兩次同樣違法行為，總共裁罰業者150萬元。

環團認為環保署懲處過輕，也未要求業者提出改善措施，去年底向台北高等行政法院提起公民告知訴訟，意指人民有要求行政機關做成無瑕疵裁量的權利，但遭駁回。

環團義務律師李菁琪說，行政法院未討論環保署的裁罰處分是否有瑕疵，而是認為150萬元裁罰符合法規，就根據程序駁回公民告知訴訟，根本是便宜行事，今天提出抗告不只是為了維護白海豚生態，更重要的是若此次裁定成立，公民告知訴訟機制恐被架空。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，環團反對綠能建設似乎很尷尬，但其實綠能廠商跟一般盈利廠商都會為了成本考量沒有做好生態保育措施，政府也因為非核家園目標的壓力，迅速通過許多離岸風力發電案，過程中卻沒有嚴謹評估白海豚生態、漁村社會所受衝擊。

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂表示，海洋竹南風場開發範圍與白海豚棲息地大量重疊，今年將施工的其他三個風場也都緊鄰白海豚棲息地，每一支基樁施工都要做幾千下的水下打樁，對白海豚生態造成極大威脅。能源轉型方向值得肯定，但至少開發過程中要遵守環評承諾，風場施作、打樁過程的監測資料也應公開讓外界檢視，否則環評承諾恐淪為為了通過環評所做的假動作。