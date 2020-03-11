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產季到！怎麼挑鳳梨 專家整理出四大密技
每年3至7月正是鳳梨產季，由屏東開始一路往北至南投進入盛產，鳳梨品種中以台農17號(金鑽鳳梨)最受消費者喜愛，也是外銷主力品種，約占總栽培面積的八成以上，此外還有肉細香甜的台農16號(甜蜜蜜鳳梨)、味甜香濃的台農19號(蜜寶鳳梨)、雪白細嫩的台農20號(牛奶鳳梨)、巨無霸的西瓜鳳梨(白節仔)及其他品種鳳梨陸續上市，怎麼挑選，農委會台南農改場提出四大重點。
台南場表示，好吃新鮮的鳳梨大小，約在1.5公斤左右，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽新鮮及大小適中，果柄切口小且新鮮者為佳。
此外，也要注意鳳梨的色澤及香味：果皮有光澤，且轉色金黃，早春挑選轉黃三分之二至全黃者，酸度較低，入夏氣候變熱，要挑選轉黃三分之一至三分之二者，同時，要選散發濃郁香氣者為最佳。
再者可以聽聽聲音，用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選；若聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。
台南場表示，鳳梨含有豐富的醣類、維生素B1、B2、維生素Ｃ、鉀、錳、膳食纖維及鳳梨酵素等，健康消暑，也能促進腸胃消化。這幾年新鮮鳳梨切片(塊)烘乾成的鳳梨乾，口感Q彈，搭配鳳梨香甜微酸的風味，是方便食用的健康零嘴。
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