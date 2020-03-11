疫情不減高鐵旅客愛心！兩個月募到1200萬幫助遲緩兒

台灣高鐵公司自1月1日至3月2日，與財團法人唐氏症基金會合作舉辦2020「高速傳愛 助學計畫」。高鐵說，盡管期間遭遇疫情嚴峻挑戰，高鐵旅客及台灣社會依舊愛心不減，總計今年募得超過1200萬元善款，將幫助發展遲緩的偏鄉學童，獲得更完善的早期療育資源。

高鐵自2010年起持續舉辦「高速傳愛 助學計畫」，邀請旅客透過列車座位前方信封袋、車站捐款箱與線上捐款等方式，幫助需要關懷的孩子。

高鐵說，今年募得的1200餘萬元款項，將全數用來協助唐氏症基金會，針對需要早期療育的偏鄉學童，讓他們在零到六歲關鍵期，獲得更多的學習資源，進而減輕或改善遲緩的現象。

高鐵說，感謝各界「疫」無反顧的踴躍捐款，不僅幫助了偏鄉發展遲緩的孩子，更再次彰顯台灣無處不在的溫暖與關懷。

高鐵表示，舉辦11年來，累計募得善款超過1.38億元，已成功幫助超過2萬5000多名清寒學子順利就學，讓他們獲得教育資源，得以看見更豐富的世界與美好的未來。