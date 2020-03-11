聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情不減高鐵旅客愛心！兩個月募到1200萬幫助遲緩兒
台灣高鐵公司自1月1日至3月2日，與財團法人唐氏症基金會合作舉辦2020「高速傳愛 助學計畫」。高鐵說，盡管期間遭遇疫情嚴峻挑戰，高鐵旅客及台灣社會依舊愛心不減，總計今年募得超過1200萬元善款，將幫助發展遲緩的偏鄉學童，獲得更完善的早期療育資源。
高鐵自2010年起持續舉辦「高速傳愛 助學計畫」，邀請旅客透過列車座位前方信封袋、車站捐款箱與線上捐款等方式，幫助需要關懷的孩子。
高鐵說，今年募得的1200餘萬元款項，將全數用來協助唐氏症基金會，針對需要早期療育的偏鄉學童，讓他們在零到六歲關鍵期，獲得更多的學習資源，進而減輕或改善遲緩的現象。
高鐵說，感謝各界「疫」無反顧的踴躍捐款，不僅幫助了偏鄉發展遲緩的孩子，更再次彰顯台灣無處不在的溫暖與關懷。
高鐵表示，舉辦11年來，累計募得善款超過1.38億元，已成功幫助超過2萬5000多名清寒學子順利就學，讓他們獲得教育資源，得以看見更豐富的世界與美好的未來。
高鐵說，除了發起助學捐款，公司志工團也特別於農曆過年前夕親赴唐氏症基金會的愛不囉嗦新莊庇護工場，和唐氏症及心智障礙青年一起組裝年貨禮盒；透過這項極富意義的活動，也讓志工團了解唐氏症及心智障礙青年如何努力地用樸實的雙手，自力更生地走出美好的人生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言