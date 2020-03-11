口罩實名制2.0明上路 中華郵政每周增15車次載貨

「口罩實名制2.0」明天上路，除原先健保特約藥局，將開放網路購買通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或手機認證的方式預購，在全台四大超商取貨。因應新制實施，中華郵政公司說，粗估每周將增加10到15車次的大型油車運送工作，負責每天上收徵用口罩後，依超商所需量，配送到對應的物流倉。

為讓口罩的分配更為公平，在中央流行疫情指揮中心指示下，口罩實名制2月初首度上路，全台6515間健保特約藥局和53間偏鄉衛生所口罩，全由中華郵政公司負責配送，每日約動員3000名人力處理口罩相關工作。

新版口罩實名制配送任務，同樣由綠衣天使肩負。中華郵政說，由於原先配送健保藥局的工作照舊，每天動員近3000人力，若加上未來超商取貨的服務，每周預估將增加10到15車次的大型油車運送工作，如果對應物留倉有人力協助卸運，就僅需派出駕駛，預計每周會多派10到20名員工負責相關工作，若有急需會增加批次及人力。

中華郵政說，目前四大超商物留倉有兩個在大溪，兩個在樹林，新制上路後扮演在最上游提供的角色，也不會收取物流費。

至於先前外界提議可利用i郵箱取貨，中華郵政說曾經有考慮過，但若使用i郵箱，程序過於複雜，目前並無相關規畫，政府現在的規畫方便許多，也樂觀其成。

口罩實名制2.0明起開放預購3月26日到4月1日口罩，首輪預購初估可提供700萬片（約233萬人）預購量，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由健保快易通行動App認證預購，三片口罩連同運費售價22元，運費七元。

網路訂購者將以領取口罩時間，而非以預購的時間作為檔期區別；若於3月12日網路購買後，隔天仍可至藥局買口罩，但3月26日至4月1日領口罩當周，則不可至藥局買口罩。