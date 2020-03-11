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今白天天氣穩定 晚間北部降雨機率增加

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地天氣轉為穩定，但晚間北台灣水氣又會增多。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣轉為穩定，但晚間北台灣水氣又會增多。圖／取自氣象局網站

今天白天天氣穩定，中央氣象局表示，今晚到明天受到東南風、北邊低壓影響，北部降雨機率將增加。另外，要注意的是，周六起溫度下降，周日、下周一清晨北部溫度比較低，約13、14度。

氣象局預報員劉沛騰表示，今天白天仍受東北季風影響，北台灣感受涼涼的，但是水氣已經偏乾，天氣轉為穩定，降雨機率降低，不過，今天晚上到明天，風向轉為東風、東南風，另外，台灣北邊有一個低壓在發展中，可能有鋒面形成，北部會有些降雨機率。

劉沛騰說，明後兩天氣溫回升兩度左右，周五北邊鋒面將往南移動，屆時中部以北、東半部降雨範圍擴大，周六鋒面通過之後，緊接著有下一波冷空氣，強度介在東北季風或者冷氣團之間，周六溫度開始下降，會比今天冷一些。

劉沛騰表示，北部周日最低溫，下周一也會有輻射冷卻狀況，北部溫度13到21度、中部15到23度、南部18到25，東半部16到19度。水氣方面，周六下雨狀況比較多，周日、下周一轉為乾冷的天氣型態。

氣象局 冷氣團

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