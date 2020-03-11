防疫！中醫師影片授按摩肺經增強呼吸系統防禦力

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳藝文表示，世界衛生組織公布新冠肺炎10大主要症狀，與感冒類似，其中乾咳、咳痰、呼吸急促、喉嚨痛，都與呼吸道有關，建議民眾平時保養可以按摩肺經，讓身體的氣血循環順暢，增強呼吸系統與肺部的防禦能力。

新冠肺炎病毒以飛沬傳染為主，侵入人體沿著口鼻、咽喉、氣管、支氣管、到達肺臟，感染發病則出現呼吸道症狀。陳藝文指出，按摩肺經，有助於增強呼吸系統與消化系統功能，目前適逢季節交替天氣忽冷忽熱溫差大，加上空氣污染，過敏族群按摩肺經也有助健康。

陳藝文說，以中醫而言「手太陰肺經」主宰一身之氣，為人體經脈循行的起始，不僅主治呼吸道方面的疾病，並且連通大腸經，與腸、胃、脾等消化系統互相影響。

肺經共11個穴位，身體左右兩側都有，從胸口鎖骨外端下方的中府、雲門穴開始，沿手臂的天府、俠白，手肘窩的尺澤穴，前臂往下至手腕的孔最、列缺、經渠、太淵，到手掌的魚際、大拇指的少商。肺經穴位容易找，民眾自己徒手按摩也相當方便。

按摩前後可以喝200至300 c.c溫熱開水，讓身體微微溫暖，幫助氣機微微流動。按摩時依序由上而下，以拳頭按摩或五指輕敲，可以每天做，每次10至30分鐘為佳，最多不超過1小時，但是要避開飽餐後，也不宜太晚例如超過晚間12點。按摩胸口附近如有人工血管，或心律調節器應避開並記得力道要輕揉。

按摩胸口的中府、雲門穴時，可配合均勻的呼吸，畫圓按摩。此處有豐富的淋巴結，也是氣血最容易鬱積的位置，透過按摩，可以順暢胸腋部的淋巴循環，減輕胸悶與肩背疼痛。

肩膀前方順著手臂內側外緣的天府、俠白穴，至手肘窩的尺澤穴，若按摩感覺疼痛或有團狀筋結，代表肺臟本身的氣血不通暢，此時以輕揉的方式慢慢推鬆，可增加肺臟的防衛力。沿手肘往下至魚際穴到少商穴，加強按摩這些穴位能夠緩和咳嗽、喘息、咽喉腫痛、腹痛、腹瀉等症狀。