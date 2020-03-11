明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

今天台灣西半部的天氣還算穩定，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，尤其北部將是到周六以前相對較穩定的天氣，雖然還是有一些淺薄雲系覆蓋，雲量偏多，不過降雨機率低，要留意仍然偏涼，注意保暖。

東北部和東部則持續在東北風的影響之下，雲量偏多有局部短暫陣雨，也是相對偏涼。中南部相對較穩定，以多雲到晴為主，要留意日夜溫差大，早晚添加保暖衣物。

昨天影響台灣的鋒面，雖然移動速度很快，不過也為全台灣帶來不小的雨勢，其中以北部最為顯著，累積雨量有100毫米左右，他說，這波鋒面也開始有點春天的味道，對流發展的相對比較旺盛。

鋒面在昨天中午左右遠離台灣，各地雨勢在晚上也明顯緩和，不過隨之而來的是乾冷空氣，今天清晨中部以北和東部的氣溫都降到15至16度左右，南部受影響程度較小，則仍有17到20度。

預計這波冷空氣在今天白天也會逐漸減弱，各地清晨氣溫也會逐漸回升，白天的溫度則要視天氣變化而定，雲量較多的北部和東部回升速度慢，中南部雲量較少的回升速度較快。明天隨著北方的高壓東移，台灣風向明顯轉為偏東風到東南風之後，氣溫回升的會更加顯著。

賴忠瑋表示，要留意的是明天開始天氣又有變化，台灣附近水氣增加，中部以北和東北部將開始有局部短暫陣雨，降雨機率又會提高。

賴忠瑋表示，周五下半天到周六鋒面雲系通過台灣，全台都有陣雨的機會，其中仍以中部以北較顯著。周六下半天鋒面遠離，乾冷空氣南下，各地雨勢減緩，氣溫下降，這一天要特別留意溫度的變化，適時添加衣物，以免著涼。周日各地天氣回穩、日夜溫差大，穩定的天氣可以持續到下周二，下周三開始會再有一波水氣影響台灣。