快訊

曾前往唐寧街10號！英國衛生部次長確診新冠肺炎

新冠肺炎影響 法荷航空集團宣布停飛台灣班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天台灣西半部的天氣還算穩定。記者楊德宜／攝影
今天台灣西半部的天氣還算穩定。記者楊德宜／攝影

今天台灣西半部的天氣還算穩定，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，尤其北部將是到周六以前相對較穩定的天氣，雖然還是有一些淺薄雲系覆蓋，雲量偏多，不過降雨機率低，要留意仍然偏涼，注意保暖

東北部和東部則持續在東北風的影響之下，雲量偏多有局部短暫陣雨，也是相對偏涼。中南部相對較穩定，以多雲到晴為主，要留意日夜溫差大，早晚添加保暖衣物。

昨天影響台灣的鋒面，雖然移動速度很快，不過也為全台灣帶來不小的雨勢，其中以北部最為顯著，累積雨量有100毫米左右，他說，這波鋒面也開始有點春天的味道，對流發展的相對比較旺盛。

鋒面在昨天中午左右遠離台灣，各地雨勢在晚上也明顯緩和，不過隨之而來的是乾冷空氣，今天清晨中部以北和東部的氣溫都降到15至16度左右，南部受影響程度較小，則仍有17到20度。

預計這波冷空氣在今天白天也會逐漸減弱，各地清晨氣溫也會逐漸回升，白天的溫度則要視天氣變化而定，雲量較多的北部和東部回升速度慢，中南部雲量較少的回升速度較快。明天隨著北方的高壓東移，台灣風向明顯轉為偏東風到東南風之後，氣溫回升的會更加顯著。

賴忠瑋表示，要留意的是明天開始天氣又有變化，台灣附近水氣增加，中部以北和東北部將開始有局部短暫陣雨，降雨機率又會提高。

賴忠瑋表示，周五下半天到周六鋒面雲系通過台灣，全台都有陣雨的機會，其中仍以中部以北較顯著。周六下半天鋒面遠離，乾冷空氣南下，各地雨勢減緩，氣溫下降，這一天要特別留意溫度的變化，適時添加衣物，以免著涼。周日各地天氣回穩、日夜溫差大，穩定的天氣可以持續到下周二，下周三開始會再有一波水氣影響台灣。

保暖 雨量

延伸閱讀

今天起天氣好轉 吳德榮：周五午後另一鋒面通過

春雨來了！ 鄭明典：雨區往南擴大 冷空氣將至

一張圖看一周天氣！兩波冷空氣接力襲 首波直逼冷氣團

好天氣到下周一 吳德榮：未來一周天氣劇烈變化

相關新聞

高齡車禍死亡增 過半是機車族！

去年交通事故卅日內死亡人數二八六五人，近四年最高。值得關注的是，酒駕案件導致死亡減少，但六十五歲以上高齡者車禍死亡就有一一五九人，比前年多九十二人，其中有五成是騎機車身亡。

檢討多事故路段…邁入高齡社會 配套應及早準備

台灣邁入高齡社會，長者須靠自己搭車、開、騎車滿足行的需求的機會增加，衍生而來的交通道路事故風險機率大增。交通部道安會表示，對於未來每五人即有一位是高齡者的社會，必須及早準備交安防制計畫。

疫情影響／救觀光 農委會18億助休閒農場

新冠肺炎疫情重創觀光產業，休閒農場也受波及。農委會昨為此開會研商對策，確認將針對全台合法休閒農場提出振興紓困措施，包括提供一年免息貸款、員工薪資補貼，並鼓勵休閒農場員工進修、農場修繕設施設備等措施，預估約要砸逾十八億元，由農委會自籌預算，不占行政院振興紓困特別預算。

國際油價連崩跌 下周國內油價估降3元

國際油價連崩跌，下周國內油價可望有感下調。目前中油指標油價已來到每桶卅三點六三美元，比上周五十點五美元，狂跌百分之卅三點四，且近期新台幣持續升值，據當前中油油價公式，在不考慮維持亞洲鄰國最低價的情況下，預估下周國內油價每公升大降三點八元。

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

今天台灣西半部的天氣還算穩定，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，尤其北部將是到周六以前相對較穩定的天氣，雖然還是有一些淺薄雲...

今天起天氣好轉 吳德榮：周五午後另一鋒面通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地為多雲時晴的天氣；白天起冷空氣減弱，氣溫...

健康保衛站／屏基醫師進校園 宣導正確洗手

疫情升溫，中央疫情指揮中心除大力宣導正確戴口罩方式，也呼籲要勤洗手，不少醫生發現許多家長和小朋友對洗手口訣「濕、搓、沖、捧、擦」耳熟能詳，但對「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣則一知半解，最近屏東基督教醫院安排醫師進校園宣導，如何正確洗手是宣傳重點。

健康你我他╱蒜頭雞湯進補 增強免疫力

新冠肺炎在世界各國蔓延，人心惶惶，談疫色變。乍暖還寒的春日，最容易感冒，非常時期，一個噴嚏、一聲咳嗽，都會引來旁人側目，自己也擔驚受怕。前幾日搭公車，一位沒有戴口罩的阿伯咳嗽，旁邊婦人急忙用衣袖遮住口鼻，我也趕緊側身離阿伯遠一點，現今口罩仍然供不應求，不知道阿伯是買不到口罩，還是沒有憂患意識？當下我決定以後少搭乘大眾交通工具，改以單車通勤，減少人擠人風險，兼顧運動健身。

人工增雨 石門水庫估進帳450萬噸水

桃竹苗地區前天下午開始降雨，水利署北區水資源局分別在桃竹苗的水庫集水區實施人工增雨，石門水庫集水區10個監測點平均雨量31毫米，苗栗明德水庫累積雨量50毫米。除山區外，平地也有下雨，有助於紓解一期稻作的用水壓力。

健康保衛站／跟著「我的餐盤」 吃出免疫力

新冠肺炎疫情搞得人心惶惶，不少人因為防疫而身心俱疲，但醫師提醒防疫固然重要，但其實自身的免疫力是防疫的最佳武器，平日養成良好的生活作息、固定運動，加上營養均衡，都是防疫的基本功。

孕媽咪注意 醫師：疫情期間更需產檢

全球新冠肺炎疫情持續延燒，許多孕媽咪對於是否可以到醫院進行產檢充滿疑惑，對此，恩主公醫院整理孕媽咪須知，也提醒「疫情流行期間更需要如期進行檢查」。

戒菸不熬夜 養「精」蓄銳 「做人」成功

宜蘭一名廚師與妻子結婚10年，妻子一直未孕，檢查發現，先生精子量雖足，但活動力嚴重不足，經羅東博愛醫院試管嬰兒療程，妻子一舉成功受孕，產下一女，產後回診，開心向醫師致謝。

熱門新聞

影／口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

芋泥控快衝！7-11獨家推「基隆連珍芋泥生乳捲、芋泥冰心塔」吃得到芋頭顆粒

全家便利商店「抹茶季」！辻利茶舖聯名「辻利白桃抹茶」、加麻糬的抹茶紅豆酷冰沙喝一波

春雨來了！ 鄭明典：雨區往南擴大 冷空氣將至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。