今天起天氣好轉 吳德榮：周五午後另一鋒面通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地為多雲時晴的天氣；白天起冷空氣減弱，氣溫回升。北部14至20度、中部14至25度、南部15至26度、東部14至24度。

明天至周五上午台灣在暖氣團內、氣溫續升，各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。北台灣距另一波鋒面較近，偶有零星短暫雨的機率。

他說，周五下午起至周六下午另一波鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北明顯降雨、南部亦有局部降雨的機率，各地氣溫驟降。周六下午起濕冷轉乾冷。

周日、下周一各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫皆很低。下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天微熱早晚涼。

他說，下周一的清晨冷空氣加上輻射冷卻效應，氣溫有短暫觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦將降至10度左右；模式雖還會再微調，但這波強度明顯比上波強，不致有太大的改變。未來一周仍是乍暖還寒的型態，要多注意天氣變化。