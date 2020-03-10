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環團呼籲核電廠除役納入公民參與 原能會允諾
全國廢核行動平台今天舉辦記者會，呼籲核能電廠在除役階段應納入公民參與，原能會回應，目前除了將台電提送的核電廠除役計畫函送地方機關提供意見外，也會邀請地方公眾、團體至現場查訪及辦理說明會，適時參採地方意見，以周延除役計畫安全審查及管制作業事宜。
核一廠正在除役階段，原能會表示，除了派員參與新北市石門區核一廠除役監督委員會，聽取地方對核一廠除役意見以外，也會持續辦理公眾活動，收集在地民眾意見，參考納入除役安全管制作業。
為落實資訊公開，原能會說，已在官網建立除役管制專區，公開除役安全管制動態、核能電廠除役計畫、除役計畫審查作業、公眾參與作業辦理情形等相關資訊。
至於核三廠除役許可申請時間，依核子反應器設施管制法規定，台電應於110年7月26日前，即1號機運轉執照屆期（113年7月26日）三年前，將核三廠除役計畫及相關文件提送原能會審查。
有關核三廠除役環評作業，原能會說，經濟部去年8月將核三除役環說書提送環保署審查，未來若環評內容與提送原能會除役計畫有差異，將要求台電根據差異內容提出說明與評估除役影響，確認不影響除役作業執行，並審查符合核管法要求後，才會核發除役許可。
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