環團呼籲核電廠除役納入公民參與 原能會允諾

現代人注重養身，因此在選擇食材時除了美味以外更講求健康，肉食族也更加注重對於肉品的挑選，不過「牛肉」要怎麼挑才能吃到最新鮮的呢？近日就有一個日本綜藝節目請到了一位肉店專家，揭露了如何從牛肉顏色判定肉質的新鮮度，而在一般人的認知當中，牛肉的顏色越紅就代表越新鮮，但事實真的是如此嗎？

2020-03-10 19:48