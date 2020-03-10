台灣潮牌STAGE西門旗艦店吹熄燈號 Dickies結束代理？

矗立在西門町街頭15年的台灣潮牌STAGE旗艦店，不敵高房價、疫情夾殺，忍痛吹起熄燈號。無獨有偶，美國休閒品牌Dickies也在此時傳出結束代理，讓喜愛街頭流行的消費者紛紛感到惋惜，甚至表示「再會了，我的青春！」

如果有在了解台灣台灣潮牌的消費者必定對於STAGE不陌生，尤其是曾經締造無數話題、與熱賣商品的西門旗艦店，是許多人成長時的青春回憶之一。但在日前STAGE管理層決定將品牌朝設計顧問、企業服務等方向轉型，並與帝寶工業進行跨界合作之外，並決定關閉旗下歷史最久的西門旗艦店，並開始全面出清特賣，因此也吸引了不少人前往搶購。品牌表示，會結束西門旗艦店營業，還是受到疫情、以及服飾市場景氣淡化影響，及居高不下的房租壓力。但未來，STAGE將繼續在線上平台不定期推出新企劃，依舊讓人期待。

從Dickies日前曝光的春季新品就能看到明顯風格轉變，品牌也將結束代理改為直營方式經營。圖／Dickies提供

而一樣受到喜愛潮流文化消費者喜愛的Dickies也在官方臉書無預警的貼出結束代理消息，讓網友一片愕然，回應「怎麼會這樣？！」。然而，經過記者查證後，了解到Dickies的確要在今年3月底結束台灣的代理，不過喜愛品牌的人並不用擔心。目前品牌處於代理轉換期，之後就會改為台灣分公司直營，而且還會逐步改裝在台的所有門市，系列服飾風格也會有所區別，提供適合亞洲消費者的設計，讓愛穿Dickies的人有更多元選擇。