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老火車要回家了！泰國服役半世紀 台製守車啟程返鄉

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
包裝作業中的守車。圖/文化部提供
包裝作業中的守車。圖/文化部提供

文化部今天發布新聞稿指出，於泰國服役超過50年的台灣製編號BV.15078守車，昨日於泰國曼谷Bang Sue邦實機廠包裝啟程運往泰國林查班港口，預定3月下旬返抵基隆港，由國家鐵道博物館籌備處接回典藏。

「守車」顧名思義是用以看守瞭望之用，為貨運列車之車廂，並通常加掛於貨運列車的兩端，車身裝設有手軔機與車長閥等設備，同時提供列車長值勤乘坐之空間。

1964年，台灣鐵路局曾對泰國售出100輛守車。本批銷往泰國之守車見證了台灣鐵道工業的發展成果，呈現台北機廠的造車技術，為臺灣重要之鐵路文化資產。

文化部表示，這批百輛泰國守車對台灣鐵路歷史而言，是光輝的驕傲。2018年9月在文化部駐泰組與泰國鐵路局（State Railway Thailand, SRT）共同合作下，首將編號BV.15092守車海運回台，泰國鐵路局再協助尋得車況現狀更佳之編號BV.15078守車。

文化部駐泰組復經十個月洽繫及協調後，去年12月以文化部官方名義正式與泰國鐵路局簽訂合約，於契約中確定編號BV.15078守車可運返之作業時間，現預備於3月下旬經海運返抵國門。

這列珍貴的守車，曾見證台灣鐵道史重大里程碑，未來將以重要館藏身分保存於國家鐵道博物館籌備處，使民眾及鐵道迷得以親炙守車歷史風采。

守車起吊前，三方工作團隊見證歷史的一刻：泰鐵邦實站長(中)杜喜、駐泰文化組全體同仁(右二右三左二)、國際運輸團隊(右一左一)。圖/文化部提供
守車起吊前，三方工作團隊見證歷史的一刻：泰鐵邦實站長(中)杜喜、駐泰文化組全體同仁(右二右三左二)、國際運輸團隊(右一左一)。圖/文化部提供
守車正由服役了半世紀以上的鐵軌中緩緩起吊。圖/文化部提供
守車正由服役了半世紀以上的鐵軌中緩緩起吊。圖/文化部提供

泰國 鐵道迷 文化部

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