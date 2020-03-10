聽新聞
test
0:00 / 0:00
老火車要回家了！泰國服役半世紀 台製守車啟程返鄉
文化部今天發布新聞稿指出，於泰國服役超過50年的台灣製編號BV.15078守車，昨日於泰國曼谷Bang Sue邦實機廠包裝啟程運往泰國林查班港口，預定3月下旬返抵基隆港，由國家鐵道博物館籌備處接回典藏。
「守車」顧名思義是用以看守瞭望之用，為貨運列車之車廂，並通常加掛於貨運列車的兩端，車身裝設有手軔機與車長閥等設備，同時提供列車長值勤乘坐之空間。
1964年，台灣鐵路局曾對泰國售出100輛守車。本批銷往泰國之守車見證了台灣鐵道工業的發展成果，呈現台北機廠的造車技術，為臺灣重要之鐵路文化資產。
文化部表示，這批百輛泰國守車對台灣鐵路歷史而言，是光輝的驕傲。2018年9月在文化部駐泰組與泰國鐵路局（State Railway Thailand, SRT）共同合作下，首將編號BV.15092守車海運回台，泰國鐵路局再協助尋得車況現狀更佳之編號BV.15078守車。
文化部駐泰組復經十個月洽繫及協調後，去年12月以文化部官方名義正式與泰國鐵路局簽訂合約，於契約中確定編號BV.15078守車可運返之作業時間，現預備於3月下旬經海運返抵國門。
這列珍貴的守車，曾見證台灣鐵道史重大里程碑，未來將以重要館藏身分保存於國家鐵道博物館籌備處，使民眾及鐵道迷得以親炙守車歷史風采。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言