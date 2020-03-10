老火車要回家了！泰國服役半世紀 台製守車啟程返鄉

文化部今天發布新聞稿指出，於泰國服役超過50年的台灣製編號BV.15078守車，昨日於泰國曼谷Bang Sue邦實機廠包裝啟程運往泰國林查班港口，預定3月下旬返抵基隆港，由國家鐵道博物館籌備處接回典藏。

「守車」顧名思義是用以看守瞭望之用，為貨運列車之車廂，並通常加掛於貨運列車的兩端，車身裝設有手軔機與車長閥等設備，同時提供列車長值勤乘坐之空間。

1964年，台灣鐵路局曾對泰國售出100輛守車。本批銷往泰國之守車見證了台灣鐵道工業的發展成果，呈現台北機廠的造車技術，為臺灣重要之鐵路文化資產。

文化部表示，這批百輛泰國守車對台灣鐵路歷史而言，是光輝的驕傲。2018年9月在文化部駐泰組與泰國鐵路局（State Railway Thailand, SRT）共同合作下，首將編號BV.15092守車海運回台，泰國鐵路局再協助尋得車況現狀更佳之編號BV.15078守車。

文化部駐泰組復經十個月洽繫及協調後，去年12月以文化部官方名義正式與泰國鐵路局簽訂合約，於契約中確定編號BV.15078守車可運返之作業時間，現預備於3月下旬經海運返抵國門。