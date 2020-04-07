能做，怎能放棄？楊右任用一張海報喚醒二十萬人送鞋到非洲

「如果回家看韓劇，什麼都不做，你不會被罵，但送鞋到非洲，讓赤貧孩童有鞋穿，卻會被攻擊，這不是很奇怪嗎？我在乎愛，哪怕生活是辛苦的，因為最痛苦才是最精彩的時候。」

從澳洲街頭 到非洲赤貧

楊右任，2014年發起「Step 30舊鞋救命」，他曾用一張海報喚醒二十萬人送鞋到非洲，幫助當地赤貧孩童免於沙蚤侵蝕雙腳，可以走路上學。

他也把裝載物資的貨櫃變成教室、診所，或成為教會與社區關懷點，在當地教導女孩們製作重複使用的布衛生棉，鑿井供應乾淨水源，教導畜牧及有機農業幫助偏鄉自立。這些，讓他獲得2017年十大傑出青年。

十多年後，謝謝giver

楊右任把非洲當第二故鄉，來自教會的力量。

父親開製鞋工廠，但楊右任不愛念書，國中畢業就被父親送到澳洲當小留學生，出國後，浮華世界裡，他混酒吧、看美眉、街頭塗鴉、一樣不愛念書。當時一位全身刺青的牧師帶他進教會，人生因此不同。

2018年底，楊右任輾轉得知牧師的聯絡方式，他坐在肯亞的鄉下，寫著一封不曉得會不會有人收到的信，信裡提到他創辦「舊鞋救命」，還介紹他的太太和三個女兒，更重要的是，他和牧師說「謝謝」，眼前一切的一切，都是因為當時牧師願意花時間陪伴這個小台灣留學生，常常買比薩，陪他窩在那臭死人的單身漢居所，每個禮拜邀請他去家裡晚餐，讓他看見生命的可能性。

幾個星期都沒有任何回訊，某一天，他的手機突然響起，是一位未知的聯絡人，仔細一看，照片中一位滿頭白髮的男人，是快認不出的熟悉身影，這也才讓他驚覺時間過得有多快，他已經不再是街頭的屁孩，牧師也早已不是當年騎著重機的刺青客。

楊右任緊盯手機銀幕，信裡寫著 We always knew that you were the key to that nation and beyond.當年的giver看見楊右任目前的做為感到：「很值得，我花在你身上的每一分每一秒，都很值得！」

楊右任坦言，生活是清苦的，創辦「舊鞋救命」並對非洲人道救援，有組織議題，也有募款的資金壓力。楊右任如何從街頭小混混到十大傑出青年，這一段路程，他花多少心力？

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