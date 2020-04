能做，怎能放棄？楊右任用一張海報喚醒二十萬人送鞋到非洲

「如果回家看韓劇,什麼都不做,你不會被罵,但送鞋到非洲,讓赤貧孩童有鞋穿,卻會被攻擊,這不是很奇怪嗎?我在乎愛,哪怕生活是辛苦的,因為最痛苦才是最精彩的時候。」

從澳洲街頭 到非洲赤貧

楊右任,2014年發起「Step 30舊鞋救命」,他曾用一張海報喚醒二十萬人送鞋到非洲,幫助當地赤貧孩童免於沙蚤侵蝕雙腳,可以走路上學。

他也把裝載物資的貨櫃變成教室、診所,或成為教會與社區關懷點,在當地教導女孩們製作重複使用的布衛生棉,鑿井供應乾淨水源,教導畜牧及有機農業幫助偏鄉自立。這些,讓他獲得2017年十大傑出青年。

十多年後,謝謝giver

楊右任把非洲當第二故鄉,來自教會的力量。

父親開製鞋工廠,但楊右任不愛念書,國中畢業就被父親送到澳洲當小留學生,出國後,浮華世界裡,他混酒吧、看美眉、街頭塗鴉、一樣不愛念書。當時一位全身刺青的牧師帶他進教會,人生因此不同。

2018年底,楊右任輾轉得知牧師的聯絡方式,他坐在肯亞的鄉下,寫著一封不曉得會不會有人收到的信,信裡提到他創辦「舊鞋救命」,還介紹他的太太和三個女兒,更重要的是,他和牧師說「謝謝」,眼前一切的一切,都是因為當時牧師願意花時間陪伴這個小台灣留學生,常常買比薩,陪他窩在那臭死人的單身漢居所,每個禮拜邀請他去家裡晚餐,讓他看見生命的可能性。

幾個星期都沒有任何回訊,某一天,他的手機突然響起,是一位未知的聯絡人,仔細一看,照片中一位滿頭白髮的男人,是快認不出的熟悉身影,這也才讓他驚覺時間過得有多快,他已經不再是街頭的屁孩,牧師也早已不是當年騎著重機的刺青客。

楊右任緊盯手機銀幕,信裡寫著 We always knew that you were the key to that nation and beyond.當年的giver看見楊右任目前的做為感到:「很值得,我花在你身上的每一分每一秒,都很值得!」

楊右任坦言,生活是清苦的,創辦「舊鞋救命」並對非洲人道救援,有組織議題,也有募款的資金壓力。楊右任如何從街頭小混混到十大傑出青年,這一段路程,他花多少心力?

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供,更多精彩內容請見104掌聲】