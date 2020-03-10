疫情影響 高公局：國1北部路段上午尖峰塞車速降低5-10%

高公局今天指出，根據大數據分析，近期因受到新冠狀病毒疫情影響，與去年2、3月同期比較，全國道交通量較去年平日持平，假日略減5.2%，而平日上午通勤時段(7至9時)之交通量則略為增加，尤其國1北上往台北市區的交通量有集中於上午通勤時段情形，進而造成上午尖峰時段壅塞發生，車速約降低5-10%。

高公局表示，以國1五股交流道為例，通勤時段北入整體交通量較去年同期每小時增加800輛車，約增加15%，其中，大貨車及聯結車(重車)增加100輛車(約增加30%)。

重車因載重較重且車身較長，1部重車對車流的影響約3部小汽車以上，爬坡(上匝道)時因重車速度緩慢造成的影響更大，易造成後方車輛排隊，影響車流運作，加上五股交流道增加的重車數，將對通勤車輛影響甚鉅。

高公局建議國1林口以北路段重車，請避開平日上午7至9時行駛國道，或提早、延後使用國道，避開上班尖峰車潮，以紓緩國1林口至基隆雙向往台北市區之大量通勤車流，並可避免塞在車陣中，以維持整體國道行車服務水準。