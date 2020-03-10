「黑牛肉」和「紅牛肉」哪個最新鮮？ 肉店專家曝真相

現代人注重養身，因此在選擇食材時除了美味以外更講求健康，肉食族也更加注重對於肉品的挑選，不過「牛肉」要怎麼挑才能吃到最新鮮的呢？近日就有一個日本綜藝節目請到了一位肉店專家，揭露了如何從牛肉顏色判定肉質的新鮮度，而在一般人的認知當中，牛肉的顏色越紅就代表越新鮮，但事實真的是如此嗎？

日本綜藝節目《 この差って何ですか？ （暫譯「差別在哪裡？」）》日前特地邀請到了松阪牛專門店《 朝日屋 》的副店長村上智德講解如何判別牛肉的新鮮度，到底「黑牛肉」和「紅牛肉」哪個最新鮮。由於不少消費者都會認為色澤呈現黑紅色的牛肉，是因為冷藏過久導致肉質變色，使得肉品變得不新鮮，但在節目中，主持人將買來的牛肉切開進行實驗，沒想到不過一會兒原本顏色為紅黑色的牛肉，竟漸漸轉為紅色，因此越新鮮的牛肉其實越黑，這樣的結果讓在場的嘉賓都感到相當吃驚。

村上智德也在節目中解釋，事實上牛肉本來會是黑色的，但隨著時間流逝，牛肉其中的鐵色素「肌紅蛋白」在與空氣接觸時會氧化並變成鮮紅色，這表示新鮮的牛肉因為沒有接觸到空氣，而會呈現「紅黑色」的狀態。

不少網友看完節目後都紛紛表示，「長知識了」、「所以氧化是正常的，太漂亮反而會有化學添加物」、「真的都會以為紅色才是最新鮮的欸，原來黑色才是極品」、「難怪真正高級的店家都是等到要吃的時候，才會把牛肉拿出來切」、「以後吃牛肉要仔細看了」。