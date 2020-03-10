新冠疫情增怕就醫 五撇步讓癌友安心就診

新冠肺炎疫情全球尚未趨緩，台灣包含今日新增的2名個案，也累積至47名個案，更出現家庭群聚與院內感染，各醫院除入院措施更趨嚴格外，也使部分癌友因為擔心受感染而不敢就醫。

國民健康署表示，罹癌並不可怕，延誤診療才是疾病的真正殺手，癌友切勿因怕感染疑慮而不到醫院就醫或回診；國健署提出「安心就診五撇步」，包含選認證醫院、出入戴口罩、落實勤洗手、緊急要就醫、停留要縮短，並提供60家通過癌症診療品質認證的醫院，讓癌友安心就醫。

在選認證醫院方面，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，為提供癌友高品質癌症診治服務、及就醫選擇參考，國健署於2005年委託國家衛生研究院，辦理認證研究計畫，並自2008年實施癌症診療品質認證至今。藉由國衛院專家群實地走訪醫院，對院內醫療品質、癌症設備、人員專業知識等，做嚴格把關機制，來提升國內癌症預防及診治服務的品質，讓癌友不會在抗癌的路上迷失方向。

林莉茹說，台灣今年共有60家醫院通過癌症診療品質認證 ，藉由認證醫院及醫護團隊共同努力，我國癌症病人五年存活率，從2004至2008年認證前的50%，提升2012至2016的57%，這些醫院的癌症治療品質，值得民眾信賴。

國衛院癌症研究所副所長劉滄梧表示，該認證計畫並不限醫學中心，參與醫院資格為每年新診斷癌症人數超過500人以上的醫院，其基準面向包含醫院本身投入癌症品質提升、癌症登記情形、對病患建立治療計畫書、建立臨床診療指引、成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，並依據實證醫學決定患者的診療方式，使治療策略更完整，提升癌友存活率與生活品質。

出入戴口罩部分，林莉茹說，有特殊醫療需要的病患，自2月11日起進行化療或放療的癌友，可於每日就醫治療時，向醫院指定部門登記取得一片醫用口罩，並依正確戴口罩四步驟配戴；落實勤洗手，則是呼籲癌友進出醫院需全程戴口罩，更要正確勤洗手、避免觸摸眼鼻口，落實良好衛生習慣。

緊急要就醫，則是當癌友出現發燒、呼吸困難、腹痛等症狀時，可能是腫瘤或治療導致的緊急狀況，應遵照醫療人員指示立即就醫。停留要縮短，則是癌友就診後，請據醫院指示儘快完成檢查、治療或取藥，立即離開醫院，避免過多的人群接觸，減少自身和他人暴露感染的風險。

國健署表示，最新認證醫院名單已公布於國民健康署網站，歡迎民眾參考。