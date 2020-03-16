守護全家人的健康就靠它-鹿茸

自古以來就是皇室御用的名貴藥材鹿茸，因為補性廣、效能強，以現代科學更加驗證其「功效」，亦獲得世界衛生組織WHO的認可。

鹿茸是雄鹿未鈣化的嫩角，富含多種珍貴營養成分。包括鹿茸精、膠質、軟骨素、卵泡激素、膠原蛋白，IGF－1、IGF－2，TGF等生長因子，以及人體不能自行合成的多種胺基酸及雄雌性荷爾蒙，多種礦物質與維生素，多種磷脂與脂肪酸，酵素等等營養素。

中醫師強調，一般觀念多認為鹿茸只適合男性食用，其實鹿茸富含多種珍貴成分，不燥不熱，男女老幼四季都適合吃。

宗霖鹿園園主吳松志50歲，吃鹿茸讓我每天精神滿滿，體力充沛，只有吃過的人才知道它的神奇魔力！ 圖／宗霖鹿園 提供

有38年養鹿經驗的宗霖鹿園園主吳松志表示，依鹿的種類和生長期的不同，鹿茸功效上也有所差異，目前國產鹿茸以台灣水鹿為主，進口鹿茸以紐西蘭紅鹿及中國大陸梅花鹿與馬鹿為大宗，台灣水鹿是特有品種，取下的鹿茸基本上比進口鹿茸好。台灣水鹿約在農曆年後開始生長鹿茸，約75天左右可採收，接著便逐漸鈣化成為鹿角，藥用價值流失，因此新鮮鹿茸一年只有在4月至6月是採收期，傳統販售方式多為民眾自行前往養鹿場選購，過了產茸期，其餘時間的冷凍鹿茸，不知產地，來源較不明。建議到農委會核准的合法養鹿場選購，除了合法保障外，也可避免買到假貨。

傳統鹿茸食用方式大多泡成藥酒飲用，宗霖鹿園除了新鮮鹿茸外，更開發出鹿茸粉膠囊產品，讓鹿茸方便攜帶食用，結果吃過的人都說好，年輕人接受度也愈來愈高。

台南市張淑芬53歲，愛和女兒出去玩，愛聽別人說「妳們好像姊妹喔」！愛吃鹿茸讓我健康自在每一天！ 圖／宗霖鹿園 提供

宗霖鹿園1982年成立，是行政院農委會核准的優良合法養鹿場，堅持培育純種台灣水鹿，並以新鮮牧草，天然食材育養，不食用人工飼料，也絕不含生長激素、抗生素、藥物等成分，並依多年養鹿經驗，在鹿茸生長最佳時機取茸，保留鹿茸最多的營養成分，同時能確保鹿隻安全健康，來年繼續生長鹿茸。

吳松志以「自用」的精神出發，經過國際標準製程來製造產品，嚴格品管，層層把關，每一道細節都安全無虞。且經SGS檢驗，絕無西藥、重金屬成分。吳松志強調，宗霖鹿園是全台唯一運用高科技真空凍結乾燥及低溫超微細研磨技術製程，完整保留鹿茸精華並能促進人體吸收。能夠滋補強身、增強體力、調節生理機能、精神旺盛、青春美麗、維持健康的功效，更是產前產後及病後之補養聖品，男女老幼四季都能每天食用，只有吃過的人才知道它的神奇魔力！

宗霖鹿園以「自用」的精神研發製造膠囊產品，保證產地自營、真材實料。 圖／宗霖鹿園 提供

每天一粒、增強體力、青春美麗。