空汙減量講不清楚 六輕四期環差四度闖關失敗

六輕四期擴建計畫環差案今天第四次闖關環評專案小組失敗，主因是開發單位無法說明清楚未來空汙最大小時排放量、年排放量之間數據不一致的問題，主席甚至一度質疑「減量是真的還假的」，環評委員決議補正再審，將進入第五度審查。

為提升汽柴油、航空燃油品質，台塑石化提出六輕四期環差審查，將新設廢液及油汙泥焚化設施、廢熱鍋爐等設施，不過用水量、廢水量、空氣汙染物、溫室氣體等都會因此增加，引發環境汙染疑慮。為抵消環境汙染，台塑石化將採行「空氣汙染物增1減1.2、溫室氣體增1減1.5、用水量增1減2」等原則，提出節水回收改善、廢水回收減量、規畫空氣汙染物及溫室氣體減量專案。

台塑石化計算擴建後的空汙增減量數據，以揮發性有機物為例，每小時可減量10.455公斤，但由於台塑石化承諾的是「空氣汙染物增1減1.2」，等於每年只要減9.116公噸即可，換算後遠低於每小時減量10.455公斤。台塑石化強調，未來營運後每小時確實可減量10.455公斤，但為免影響六輕四期環評核定量，還是以「增1減1.2」原則來計算。

不過主席吳義林說，此案歷經四次，每次數據都對不起來，且台塑石化同時提出年排放量跟每小時減量數據，但兩邊數據並不一致，未來環評承諾究竟要以哪個數字為準？若不說清楚，未來會衍生更多問題，且每小時空汙減量承諾要如何查核？

委員白子易說，六輕健康風險問題是全球關注，應補充說明開發區域危害性化學物質相關癌症疾病年發生率、死亡率等相關報告。

閉門會議上，委員認為此案已審查多次，但每次數據都對不起來，始終不講清楚，「小時減量一套算法、年排放量又是一套算法」，要求補正再審才能釐清。