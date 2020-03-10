科技防疫！台灣AI Lab分析健保用藥 研發新冠病毒抑制劑

新冠肺炎肆虐，台灣以AI技術進行「科技防疫」。PTT之父、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣具備智慧醫療的人才及技術，目前正透過AI技術全面分析台灣健保用藥，研發新冠肺炎病毒的抑制劑。

科技部今天舉行「AI啟航，揚帆全進」記者會，邀請行政院政委唐鳳、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾共同檢視歷經3年的實踐，在場域、人才、技術和產業面發揮的效益。

杜奕瑾說，台灣若要站上世界舞台，一定要發展智慧醫療。台灣有健保資料、大數據分析人才及醫療人才，能夠發展精準醫療，人工智慧實驗室與各別醫院合作建立AI輔助門診系統，也跟國衛院合作分析全基因定序結果，建立台灣基因體平台，得到國際藥廠和微軟的贊助。

至於本次新冠肺炎防疫方面，杜奕瑾說，科技應用不一定僅限於數據分析或演算法，也可以把現有的AI技術應用到不同領域，例如目前智慧醫療影像辨識，最早源自於物品的影像辨識，後來才有人應用到醫學領域；現在官方要追蹤新冠肺炎確診者的接觸個案，也可透過追蹤足跡的科技技術來達成。

杜奕瑾說，台灣人工智慧實驗室在新冠肺炎防疫工作上，有基因團隊設計的基因演算法，原本來自癌症的免疫治療及基因風險分析等，「這些都可應用在未知病毒的分析」，實驗室也正透過AI技術全面分析台灣健保用藥，研發新冠肺炎病毒的抑制劑。

科技部長陳良基表示，AI在台灣已變成家喻戶曉的名詞，且有許多應用。AI戰略核心是計算，政府要架設基礎建設，打底基礎包含台灣AI雲和資料集平台，將AI主機規畫好。現在有全世界前20大的超級電腦台灣杉二號，並透過台灣AI雲TWCC提供雲端服務，可以縮短AI訓練時間達九成；軟體部分，資料庫中文部分完成2000多小時以上資料，台語也有200小時程度的資料。