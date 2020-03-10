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幕後推手廖曉喬催生「微風e-Pay」 不出門就能血拚

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風e-Pay上線，不出門也能shopping。圖／微風提供
微風e-Pay上線，不出門也能shopping。圖／微風提供

突破購物的地域與時間限制，讓消費者有線上線下串連的購物渠道，是百貨業今年一大發展與突破重點。微風最新行動數位計畫「微風e-Pay」，由微風策略長廖曉喬與數位團隊共同催生，這項原定第三季上線的升級服務，在疫情在疫情的影響下也加快腳步上線。

微風繼先前推出到府服務行動無線付款後，現在再將購物流程升級，針對微風BREEZE REWARDS會員，發展出更便利的購物方式「微風e-Pay」，消費者無需出門，只需選擇微風App中的「微風e-Pay」支付，完成付款流程後，商品就能送達指定收件地址。

這項功能幕後推手廖曉喬親自測試體驗後表示，「有了微風e-Pay在忙碌工作行程的空檔，或是不想出門時也都能shopping。我只要拿出手機點閱新貨上架訊息、EDM後，然後告知專櫃人員想要購入的品項，並選擇以微風e-Pay付款，接下來就只要等著商品送上門。」

換句話說，微風e-Pay的功能，消費者購物品項不侷限於百貨App上架商品，只要看到EDM上感興趣的商品，都可直接聯絡專櫃，確定微風e-Pay付款後，專櫃人員會寄購買連結給微風會員，依消費者指定收件地點，全台都可配送，運費的部分由各專櫃視購買品項，決定是否需要運費。

另外，自四月起，微風APP與大都會車隊獨家合作，可透過「Breeze Pay微風錢包」 直接支付車資，同時針對微風App會員推出配套優惠方案：在4月~5月底，搭乘大都會車隊計程車、使用微風錢包行動掃碼付款，有機會可獲最高回饋1000點；首次下載叫車服務，大都會車隊提供100元乘車券。

微風 疫情 計程車

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