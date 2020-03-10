快訊

武漢第2批包機台商今晚返台 林口檢疫所待命

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩Q＆A看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

料理全部58折！飯BAR LiLi限時優惠 只有14天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
飯BAR Li Li微風北車店獨家的「碗茶精力蛤蜊湯」，每份308元。圖／飯BAR提供
飯BAR Li Li微風北車店獨家的「碗茶精力蛤蜊湯」，每份308元。圖／飯BAR提供

即日起至3月23日期間，「飯BAR Li Li」微風北車店限時推出優惠活動，單點全面58折、桌席6折起，號稱是今年最優惠的快閃折扣。

飯BAR Li Li乃是飯BAR旗下的時尚中菜品牌，自2019年5月進駐微風台北車站。店內延續品牌擅長的創意中菜料理，提供鞦韆晾肉架、美人茶遇東坡肉等招牌料理，並且運用木櫥櫃、冠軍獎盃、水族箱等奇特的容器作為餐具，推出約10道的獨家菜色，包括有水族箱沙拉、用白鐵便當盒上菜的「色拉蠶絲蝦便當」，以及用冠軍獎盃裝盛的麥片美人腿等餐點。

自即日起，連續14天，不分平價日、不限人數與消費金額，民眾凡至飯BAR Li Li微風北車店用餐，並且出示粉絲團的「抗疫英雄優惠券」，就可以享單點全面58折、桌席6折起的優惠。業者表示，「碗茶精力蛤蜊湯」以蛤蠣與蒜頭熬煮，含有豐富的維他命B、A、E；而「火紅椒滾淋鱈魚」則是有豐富的維他命B，都是適合防疫的料理，各為308、398元。

除了飯BAR Li Li外，自3月15日至4月15日期間，配合民眾防疫在家的需求，飯BAR微風信義店也推出外送優惠。訂餐滿888元，即可享指定區域免費外送到府的優惠，方便民眾用餐。

微風 便當 維他命

延伸閱讀

精油提煉親手特 北港農工學生防疫護手有一套

書本也要防疫！ 台東圖書館設置除菌機消毒書本

防社區感染 侯友宜：已找獨棟無人住舊旅館當防疫旅館

影／大學生現烤pizza送暖到醫院 感謝醫護人員辛苦了

相關新聞

空汙減量講不清楚 六輕四期環差四度闖關失敗

六輕四期擴建計畫環差案今天第四次闖關環評專案小組失敗，主因是開發單位無法說明清楚未來空汙最大小時排放量、年排放量之間數據...

每百人就有一人罹患癲癇症 雲林台大醫院設置監控病房

根據醫學研究報告指出，俗稱羊癲瘋或羊癇的神經科常見疾病癲癇，每百人中就有一人可能罹患癲癇症，台大醫院雲林分院耗資40萬元...

台鐵清明假加開166班 18日凌晨開放搶票

清明連假將至，台鐵局今天宣布疏運六天期間，全線加開各級列車總計166班次，18日凌晨零時開放訂票。高鐵清明連假加班車則已...

新冠疫情增怕就醫 五撇步讓癌友安心就診

新冠肺炎疫情全球尚未趨緩，台灣包含今日新增的2名個案，也累積至47名個案，更出現家庭群聚與院內感染，各醫院除入院措施更趨...

幕後推手廖曉喬催生「微風e-Pay」 不出門就能血拚

突破購物的地域與時間限制，讓消費者有線上線下串連的購物渠道，是百貨業今年一大發展與突破重點。微風最新行動數位計畫「微風e...

料理全部58折！飯BAR LiLi限時優惠 只有14天

即日起至3月23日期間，「飯BAR Li Li」微風北車店限時推出優惠活動，單點全面58折、桌席6折起，號稱是今年最優惠...

照顧人力、口罩配給不足！兒少安置機構籲重視特殊性

全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會，時值新冠肺炎防疫期間，聯盟指出，安置機...

登上外媒為國爭光！師生組自動酒精消毒機器人再進階

高雄市林園國小師生為了防疫，用樂高積木組裝「自動感應酒精消毒機器人」，創意構想受到國際傳媒路透社關注報導，展現台灣全民防...

新冠肺炎肯德基也受災？ 招牌葡式蛋撻竟意外缺貨

速食炸雞店肯德基的葡式蛋塔為熱賣商品，深受一般大眾喜愛，甚至有人開玩笑「招牌餐點應改成蛋塔」，但受到新冠肺炎影響，蛋塔將缺貨？有網友在PTT上發文表示，他拿蛋塔優惠卷購買，店員竟不讓他買，表示因受新冠肺炎影響無法提供。引發網友們好奇「竟然連這都能影響。」

好市多進口草莓農藥又超標 去年至今同品牌違規7次

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多股份有限公司進口的南韓草莓再度上榜，去年至今同品牌違規七次。本次檢出我國未准許用於草莓的農藥賽派芬，千餘公斤的草莓已交由好市多自行決定退運或銷毀。

獲利難！ 電子書借閱激增 但出版社不敢出了

圖書館界日前先後公布兩個關於電子書閱讀的統計數字，呈現強烈對比。相較於前年，去年全國公共圖書館電子書借閱量增加近五成，但全國電子書出版數量卻蒸發了六成。出版界認為，此一數字顯示警訊，民眾樂意免費借閱電子書，業者卻對出版電子書卻步，政府有必要在圖書館與出版社之間搭蓋橋梁。

防疫升級 北榮推預約探病APP

新冠肺炎疫情延燒，為防範院內感染，北榮宣布昨天開始調整訪客探病規定，一般病房探視時間由每日兩次縮減為每日一次，且每床限一...

熱門新聞

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

口罩實名制改網購超便利？網點破「一大漏洞」：不太建議

大雨要來了！苗栗以北明天會「很有感」

口罩實名制2.0擬3方式網購 運費15元以內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。