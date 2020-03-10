料理全部58折！飯BAR LiLi限時優惠 只有14天

即日起至3月23日期間，「飯BAR Li Li」微風北車店限時推出優惠活動，單點全面58折、桌席6折起，號稱是今年最優惠的快閃折扣。

飯BAR Li Li乃是飯BAR旗下的時尚中菜品牌，自2019年5月進駐微風台北車站。店內延續品牌擅長的創意中菜料理，提供鞦韆晾肉架、美人茶遇東坡肉等招牌料理，並且運用木櫥櫃、冠軍獎盃、水族箱等奇特的容器作為餐具，推出約10道的獨家菜色，包括有水族箱沙拉、用白鐵便當盒上菜的「色拉蠶絲蝦便當」，以及用冠軍獎盃裝盛的麥片美人腿等餐點。

自即日起，連續14天，不分平價日、不限人數與消費金額，民眾凡至飯BAR Li Li微風北車店用餐，並且出示粉絲團的「抗疫英雄優惠券」，就可以享單點全面58折、桌席6折起的優惠。業者表示，「碗茶精力蛤蜊湯」以蛤蠣與蒜頭熬煮，含有豐富的維他命B、A、E；而「火紅椒滾淋鱈魚」則是有豐富的維他命B，都是適合防疫的料理，各為308、398元。

除了飯BAR Li Li外，自3月15日至4月15日期間，配合民眾防疫在家的需求，飯BAR微風信義店也推出外送優惠。訂餐滿888元，即可享指定區域免費外送到府的優惠，方便民眾用餐。