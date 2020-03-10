林口長庚醫院志工手製500布口罩 分送獨居長者及育幼院

新冠肺炎疫情擴大，林口長庚醫院於2月底發動志工親手製作布口罩，發給獨居長者、育幼院院童作為防疫使用。林口長庚醫院兒童感染科黃玉成醫師表示，布口罩雖能延長口罩使用的期間，但仍須正確配戴才能達到防疫功效。

桃園市龜山區目前共有74位年滿65歲的獨居長者，桃園市育幼院內共有的425位院生，為保障他們的健康安全，林口長庚醫院號召一群平均年齡約70歲的志工媽媽，利用較透氣吸水親膚的二重紗縫製布口罩，親手製作500個防疫布口罩，並連同贈送的抗菌洗手乳分批送達他們手中。

志工表示，這些布口罩的圖案有許多種，皆相當可愛，希望可以增加育幼院院童戴口罩的意願，也可以透過布口罩輔助延長醫療口罩的壽命。收到口罩的老奶奶和老爺爺說，除害怕疫情外，最近天氣變化大，其實也擔心會增加生病的風險，很感謝志工們的愛心。

林口長庚醫院志工送愛心口罩時，特別提醒獨居長者和育幼院院童，防疫期間要規律作息、均衡飲食，才能維持健康的身體，並且養成用肥皂勤洗手的習慣，避免觸摸眼口鼻，每天皆需量體溫，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，應妥善處理口鼻分泌物，並立即反映由專人帶往就醫，絕對不要到公共場所。