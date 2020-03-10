華儲換董事長 工會感謝政府以專業導向派任

行政院長蘇貞昌月初更換華航集團相關企業董事長，華儲企業工會理事長徐大任代表員工表示歡迎，工會感謝政府以專業導向來派任華儲公司董事長，帶領員工度過新冠肺炎的關卡。

徐大任指出，華儲在桃園機場及高雄小港機場共有700多名員工，雖然遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但是今年前3個月的貨物量，與去年同期比較不相上下，整體營運業績只有小幅下降，最主要是政府防疫措施應變得當，保障員工的工作權，讓員工在自己的崗位上能夠安心工作，與公司一起打拼，度過難關。

徐大任表示，新任董事長王正明已經在4日上任，立即聽取各部門業務狀況簡報，下達指示，無縫接軌繼續領導公司往前邁進。

新任華儲董事長王正明逢甲大學機械工程系畢業，歷任華信航空台中分公司總經理、華航韓國分公司總經理、華航印度分公司總經理，華航洛杉磯分公司副總經理、華航台灣區行銷副總經理、華航客運處副總經理等華航集團要職，學經歷完整。

據了解，王正明接任華儲公司董事長屬於兼任性質，仍然繼續擔任華航資深副總經理職務，主管華航客運處、貨運處等業務，也協助總經理督導企業發展室。