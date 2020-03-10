照顧人力、口罩配給不足！兒少安置機構籲重視特殊性

全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會，時值新冠肺炎防疫期間，聯盟指出，安置機構人力原本就捉襟見肘，政府高規格要求安置機構配合防疫，卻未給予相對應配套，包括口罩等防疫物資配發、隔離處室、工作人員人力配置等都成問題。

台灣全國兒少安置機構聯盟理事長吳小萍表示，多數兒少安置機構採家庭式照顧照顧模式，一個小家約照顧8到12名兒少，小家照顧者則需要24小時輪班，前幾年勞基法修法，人力需增加1倍，全國9成以上安置機構都面臨人力嚴重不足，現在又遇上疫情，當1名院生確診，安置機構全員都需隔離，或1名院生因班級或學校有確診個案需要1人1室隔離時，安置機構照顧人力與隔離空間恐怕無法應付。

吳小萍認為，政府雖通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困特別條例」，但兒少安置機構工作人員若被通知自主健康管理者不能上班，無法適用紓困條例，政府對安置機構給予高標準檢視，但卻忽略其特殊性需求，缺乏相關配套措施。

吳小萍指出，不同縣市防疫作法不一，導致不同地方的安置機構配給口罩數不一，位於南投縣的陳綢兒少家園主任徐瑜說，自疫情爆發以來，家園總共拿到100片口罩，平均1個孩子1周只能拿到1片，桃園市私立樂活育幼院院長吳美蘭則說，桃園是一次發給1人10片，但發給時間不一。