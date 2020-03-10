快訊

檢警一家親？檢察官指揮督導權「被架空」的危機

「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照顧人力、口罩配給不足！兒少安置機構籲重視特殊性

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會。記者葉冠妤/攝影
全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會。記者葉冠妤/攝影

全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會，時值新冠肺炎防疫期間，聯盟指出，安置機構人力原本就捉襟見肘，政府高規格要求安置機構配合防疫，卻未給予相對應配套，包括口罩等防疫物資配發、隔離處室、工作人員人力配置等都成問題。

台灣全國兒少安置機構聯盟理事長吳小萍表示，多數兒少安置機構採家庭式照顧照顧模式，一個小家約照顧8到12名兒少，小家照顧者則需要24小時輪班，前幾年勞基法修法，人力需增加1倍，全國9成以上安置機構都面臨人力嚴重不足，現在又遇上疫情，當1名院生確診，安置機構全員都需隔離，或1名院生因班級或學校有確診個案需要1人1室隔離時，安置機構照顧人力與隔離空間恐怕無法應付。

吳小萍認為，政府雖通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困特別條例」，但兒少安置機構工作人員若被通知自主健康管理者不能上班，無法適用紓困條例，政府對安置機構給予高標準檢視，但卻忽略其特殊性需求，缺乏相關配套措施。

吳小萍指出，不同縣市防疫作法不一，導致不同地方的安置機構配給口罩數不一，位於南投縣的陳綢兒少家園主任徐瑜說，自疫情爆發以來，家園總共拿到100片口罩，平均1個孩子1周只能拿到1片，桃園市私立樂活育幼院院長吳美蘭則說，桃園是一次發給1人10片，但發給時間不一。

吳小萍強調，兒少安置機構屬於團體照顧生活，具高風險與特殊性，呼籲衛福部在防疫物資統一配發、隔離措施、勞動法規在特定期間鬆綁等，能正視兒少安置機構的特殊需求，並與聯盟建立良善的溝通與合作協力關係。

「台灣全國兒少安置機構聯盟」今成立。記者葉冠妤/攝影
「台灣全國兒少安置機構聯盟」今成立。記者葉冠妤/攝影

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

學校備用口罩 可配發校園第一線防疫人員

影／口罩實名制2.0上路 陳時中：民眾可免排隊之苦

紡織企業捐布 新北學生製1萬口罩套給教員第一線防疫

華府「防疫快閃店」專賣口罩急救包 拒絕恐慌

相關新聞

每百人就有一人罹患癲癇症 雲林台大醫院設置監控病房

根據醫學研究報告指出，俗稱羊癲瘋或羊癇的神經科常見疾病癲癇，每百人中就有一人可能罹患癲癇症，台大醫院雲林分院耗資40萬元...

台鐵清明假加開166班 18日凌晨開放搶票

清明連假將至，台鐵局今天宣布疏運六天期間，全線加開各級列車總計166班次，18日凌晨零時開放訂票。高鐵清明連假加班車則已...

空汙減量講不清楚 六輕四期環差四度闖關失敗

六輕四期擴建計畫環差案今天第四次闖關環評專案小組失敗，主因是開發單位無法說明清楚未來空汙最大小時排放量、年排放量之間數據...

幕後推手廖曉喬催生「微風e-Pay」 不出門就能血拚

突破購物的地域與時間限制，讓消費者有線上線下串連的購物渠道，是百貨業今年一大發展與突破重點。微風最新行動數位計畫「微風e...

料理全部58折！飯BAR LiLi限時優惠 只有14天

即日起至3月23日期間，「飯BAR Li Li」微風北車店限時推出優惠活動，單點全面58折、桌席6折起，號稱是今年最優惠...

照顧人力、口罩配給不足！兒少安置機構籲重視特殊性

全國第1個由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」今舉辦成立記者會，時值新冠肺炎防疫期間，聯盟指出，安置機...

登上外媒為國爭光！師生組自動酒精消毒機器人再進階

高雄市林園國小師生為了防疫，用樂高積木組裝「自動感應酒精消毒機器人」，創意構想受到國際傳媒路透社關注報導，展現台灣全民防...

新冠肺炎肯德基也受災？ 招牌葡式蛋撻竟意外缺貨

速食炸雞店肯德基的葡式蛋塔為熱賣商品，深受一般大眾喜愛，甚至有人開玩笑「招牌餐點應改成蛋塔」，但受到新冠肺炎影響，蛋塔將缺貨？有網友在PTT上發文表示，他拿蛋塔優惠卷購買，店員竟不讓他買，表示因受新冠肺炎影響無法提供。引發網友們好奇「竟然連這都能影響。」

好市多進口草莓農藥又超標 去年至今同品牌違規7次

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多股份有限公司進口的南韓草莓再度上榜，去年至今同品牌違規七次。本次檢出我國未准許用於草莓的農藥賽派芬，千餘公斤的草莓已交由好市多自行決定退運或銷毀。

獲利難！ 電子書借閱激增 但出版社不敢出了

圖書館界日前先後公布兩個關於電子書閱讀的統計數字，呈現強烈對比。相較於前年，去年全國公共圖書館電子書借閱量增加近五成，但全國電子書出版數量卻蒸發了六成。出版界認為，此一數字顯示警訊，民眾樂意免費借閱電子書，業者卻對出版電子書卻步，政府有必要在圖書館與出版社之間搭蓋橋梁。

防疫升級 北榮推預約探病APP

新冠肺炎疫情延燒，為防範院內感染，北榮宣布昨天開始調整訪客探病規定，一般病房探視時間由每日兩次縮減為每日一次，且每床限一...

高齡者交通事故急增 道安會：審視路口設計、加強宣導

台灣邁入高齡社會，長者須靠自己搭車、開、騎車滿足行的需求的機會增加，衍生而來的交通道路事故風險機率大增。交通部道安會表示，對於未來每五人即有一位是高齡者的社會，必須及早準備交通安全的防制計畫。

熱門新聞

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

口罩實名制改網購超便利？網點破「一大漏洞」：不太建議

大雨要來了！苗栗以北明天會「很有感」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。