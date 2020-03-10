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每百人就有一人罹患癲癇症 雲林台大醫院設置監控病房

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
台大醫院雲林分院設置癲癇監控病房，更精確診癲癇患者症狀與協助藥物調整。記者李京昇／攝影
台大醫院雲林分院設置癲癇監控病房，更精確診癲癇患者症狀與協助藥物調整。記者李京昇／攝影

根據醫學研究報告指出，俗稱羊癲瘋或羊癇的神經科常見疾病癲癇，每百人中就有一人可能罹患癲癇症，台大醫院雲林分院耗資40萬元成立癲癇監控病房，透過持續不間斷的腦波監控，可以發現潛在性癲癇，對於診斷十分有幫助。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁說，如果第一大腦部疾病是腦中風，那麼第二高盛行率的就是癲癇，在台灣每年會有兩千到一萬人發生，癲癇是先天或後天引起的慢性腦部病變，主要是腦部細胞過度放電所引起。

他表示，有些患者是天生腦部發育不全，也有人是腦中風、腦血管異常、腦瘤等疾病引發，遺傳基因只有5%，多數達6成以上患者都找不出確切病發原因。

台大雲林分院副院長劉宏輝說，常見臨床症狀有全身性抽筋、肌肉緊繃、口吐白沫或雙眼無神，持續時間約1到2分鐘，患者症狀緩解後通常都會全身無力、語無倫次。

小孩子則多發生在幼稚園到小學期間，發作時間短暫約2到15秒，像是可能閱讀的時候，突然間兩眼無神看前方，或是玩耍時停滯，怎麼叫都沒反應。

劉宏輝提到，有些親友或民眾遇到癲癇發作時，都會擔心對方可能在吃東西、喝水嗆傷或咬到舌頭，拿東西塞嘴巴，其實只需要幫患者調整到側躺姿勢，靜待症狀緩解就好。

劉宏輝表示，目前使用抗癲癇藥物治療癲癇症的效果很好，一般而言，正確的診斷癲癇症後，約60%的病人使用一種抗癲癇藥物，即能夠控制癲癇不再發作。

但是約20%對藥物的反應不佳，有反覆長期發作的困境，被稱為難治型癲癇症患者，目前治療報擴最新的抗癲癇藥物、癲癇手術、迷走神經刺激術及深腦刺激術等。

黃瑞仁指出，院方2017年成立神經醫學中心後，整合神經部、神經外科、小兒部等跨科部團隊，積極投入癲癇手術治療。

目前還設置癲癇監控病房，也採購24小時腦波影像同步紀錄儀、正子斷層攝影儀等最新儀器，即便是難治型癲癇患者，也能得到完善照顧，希望對雲林鄉親提供正確的癲癇診斷和治療方式。

癲癇 患者 台大醫院

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