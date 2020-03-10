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休閒農場寒冬 外國客幾乎停滯暑假團趨於保守

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會提出的休閒農業振興紓困方案，之前也與業者溝通過。記者翁禎霞/攝影
農委會提出的休閒農業振興紓困方案，之前也與業者溝通過。記者翁禎霞/攝影

因應新冠肺炎受到的旅遊衝擊，農委會提出休閒農業紓困振興方案，提供一年免息貸款、員工薪資補貼，並鼓勵休閒農場員工進修、農場修繕設施設備等措施，協助休閒農業度過難關。

紫森林旅宿經理徐儷禎表示，家中經營的是綜合性農場，有手作，也有住宿，團客、散客、國際客都有， 原本現在都有國際客人預約年底的旅行團，國內的旅行團過完春節後，也都開始在規畫暑假的旅行，但受到新冠肺炎疫情的影響，國際客人訂房預約幾乎都停滯，國內的暑假團也趨於保守，疫情的影響並非當下，是會持續到下半年，她預測，若4月份疫情無法穩定下來，對休閒農場來說，恐怕今年暑假檔期也報銷了。

徐儷禎也說，現有13名員工，取消退團的顧客從2月分就開始，曾經一天取消20多間訂房，3月份僅剩下散客零星住宿，遊覽車團客都少了。

她認為，農委會提出的休閒農業振興紓困方案，之前也與業者溝通過，她現有13名正職員工，壓力最大的就是保障員工的工作權，政府提供相關紓困貸款與補貼，她認為對業者有實質幫助，她會運用這筆經費，作內部員工提升、教育訓練，這段時間防疫，也不太鼓勵大家多出遊，只希望一方面加強員工訓練，一方面配合指揮中心，靜待這波疫情過去。

疫情 新冠肺炎 旅行團

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