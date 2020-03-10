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台鐵清明假加開166班 18日凌晨開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵說，因應今年清明疏運旅客需要，4月1日起至4月6日，全線加開各級列車總計166班。 圖／台鐵局提供
台鐵說，因應今年清明疏運旅客需要，4月1日起至4月6日，全線加開各級列車總計166班。 圖／台鐵局提供

清明連假將至，台鐵局今天宣布疏運六天期間，全線加開各級列車總計166班次，18日凌晨零時開放訂票。高鐵清明連假加班車則已於5日開放訂票，截至今天上午8時，已售出31萬3千餘張車票。

台鐵說，因應今年清明疏運旅客需要，4月1日起至4月6日，全線加開各級列車總計166班。其中包含東線實名制列車六班、樹林=花蓮優惠復興號八班（北─宜100元、北─花200元），及七折紅眼列車三班；另為加強疏運旅客，該期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，清明假期車票自18日零時起，開放網路及電話語音訂票；另清明連假加開實名制班次，於19日零時起，開放109年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

另外，台鐵說，清明假期常態實名制優先訂票，自18日零時起至20日晚間12時止，優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂疏運期間乘車票，未訂完之座位自21日零時起全面開放一般旅客訂票。

台鐵說七班常態實名制車次包含花蓮206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。

台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

另有關原住民參加歲時祭儀加掛車廂車票，自18日零時起至乘車日前八天優先提供符合原住民身分資格旅客預訂。

配合防疫，高鐵今年清明假期疏運，所有車次一律實施全車對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡使用，以降低感染風險。六天疏運規畫加開184班次列車，南下79班、北上105班，總計提供1050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務。

檢視高鐵目前售票狀況，1日下午過後搭乘南下列車人潮變多，5日收假日下午以後的北上列車訂位踴躍。

台鐵清明加班車統計表。圖／台鐵局提供
台鐵清明加班車統計表。圖／台鐵局提供
台鐵清明疏運規劃。圖／台鐵局提供
台鐵清明疏運規劃。圖／台鐵局提供
台鐵清明疏運規劃。圖／台鐵局提供
台鐵清明疏運規劃。圖／台鐵局提供

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