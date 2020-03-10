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登上外媒為國爭光！師生組自動酒精消毒機器人再進階
高雄市林園國小師生為了防疫，用樂高積木組裝「自動感應酒精消毒機器人」，創意構想受到國際傳媒路透社關注報導，展現台灣全民防疫的積極。「自動感應酒精消毒機器人」也更進階升級，加上語音裝置，噴完酒精還會以台語親切的說：「有洗手、有保庇喔！」
國際媒體路透社報導，台灣南部高雄一所小學學生，以自己獨特的方式來對抗冠狀病毒，並在防疫工作中發揮創意。
林園國小教務主任吳雅茹表示，酒精消毒機器人上方裝設一個超音波感應器，類似捕魚時聲納的原理，利用程式控制，當超聲波感應到物體靠近時，會立即啟動馬達，帶動機器前方的橫桿，自動完成按壓噴出消毒酒精，進行雙手消毒功能。免去用手擠壓酒精瓶，也防止人與人近距離接觸感染。
「自動感應酒精消毒機器人」除了在林園國小為師生服務外，林園國小也在高雄市教育局設立了一台機器人，讓洽公民眾也能消毒手部。這台機器人現在再度「升級」，加入語音，噴完酒精消毒後，還會俏皮的用台語加上一句：「有洗手、有保庇喔！」令人莞爾。
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