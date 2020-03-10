新冠肺炎肯德基也受災？ 招牌葡式蛋撻竟意外缺貨

速食炸雞店肯德基的葡式蛋撻為熱賣商品，甚至有人開玩笑「招牌餐點應改成蛋撻」，但受到新冠肺炎影響，深受一般大眾喜愛的蛋撻也將缺貨？有網友在PTT上發文表示，他拿蛋撻優惠卷購買，店員竟不讓他買，表示因受新冠肺炎影響無法提供。引發網友們好奇「竟然連這都能影響。」

貼文網友表示，根據店員說法，因為新冠肺炎關係原物料短缺，使用加送蛋撻優惠卷不能兌換，只能換地瓜球或雞塊，但一般餐點的蛋撻仍能正常提供。對此，也有網友回應表示，蛋撻原物料有些是從香港或澳門進口，疫情讓中國內部物流運輸停擺，可能因此影響到蛋撻的供應。

這一訊息讓許多人感到難以置信，紛紛表示「覺得超瞎，蛋撻短缺跟疫情根本八竿子打不著」、「沒有蛋撻的KFC剩什麼」、「蛋撻店不給換蛋撻，可憐哪」；但也有網友表示「還好我比較喜歡地瓜球」、「感覺變划算了」、「本來優惠卷就有寫保有修改權利，沒什麼好抗議的。」