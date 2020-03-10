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育達大學時尚系製作口罩套 協助防疫又發揮愛心

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
育達科技大學時尚系盧玉華老師指導同學縫製口罩套。圖／校方提供
育達科技大學時尚系盧玉華老師指導同學縫製口罩套。圖／校方提供

私立育達科技大學時尚系師生從開學起就動員系上師生，發揮學習所長，自己買布、剪裁、車線、燙平，接力製作可換洗的口罩套，陸續贈送給華山基金會轉發給偏鄉老人家，多餘部分提供學校防疫人員，除讓學生更了解疫情，也盼從中學習和養成正確的防疫觀念。

校方指出，新冠肺炎疫情持續，戴口罩成了全民運動，雖從3月5日起，成人一周可買3片口罩，但對於偏鄉老人及每天要替學生量體溫的防疫人員仍嫌不夠，為了延長口罩壽命，時尚系師生從開學起就動員進行這項兼具防疫及發揮愛心的活動，現已送出第一批給華山基金會。　

育達科技大學時尚系老師盧玉華結合裁縫課程，教導學生縫製口罩套；學生先簡單用一層布，圈成左右開口，接著中間套入一般外科口罩，這種口罩套使用上最方便耳掛，如技術熟練5至10分鐘可製作1個口罩套，布製口罩套環保又實用，學生可以學到手縫的針法之外，也能一解口罩不足的燃眉之急。

時尚系二年級廖韋欣說，現在口罩也不好買，家人都上班，沒時間排隊買口罩，利用這次課程可做愛心，同時又可送給學校辛苦參與防疫工作的師長，或幫自己家人做口罩套，延長口罩使用壽命，很高興可以學以致用。

她的同學葉瑾懌表示，以前對縫紉課沒有很大興趣，透過這次的口罩套課程發現滿好玩的，可學到跟人家不一樣的課程，也可以製作給需要的人及家人使用，很有成就感。

育達科大校長黃榮鵬表示，苗栗部份偏鄉民眾買口罩需到較遠處的藥局購買，不僅耗費時間，也不一定買得到；時尚系師生得知後，主動結合課程專業，縫製口罩套贈送偏鄉獨居老人，以減輕他們負擔，大家都很開心，學生懂得感恩，用自己能力回饋社會，讓校內師生既感動又開心。

時尚系學生製作的口罩套花色多樣，且附上數十片的不織布供長者替換，非常貼心。圖／校方提供
時尚系學生製作的口罩套花色多樣，且附上數十片的不織布供長者替換，非常貼心。圖／校方提供
時尚造型設計系盧玉華老師(左)指導學生剪裁口罩版型。圖／校方提供
時尚造型設計系盧玉華老師(左)指導學生剪裁口罩版型。圖／校方提供
時尚系學生廖韋欣車縫口罩套。圖／校方提供
時尚系學生廖韋欣車縫口罩套。圖／校方提供
時尚系學生葉瑾懌燙平口罩套。圖／校方提供
時尚系學生葉瑾懌燙平口罩套。圖／校方提供
華山基金會造橋天使站致贈感謝狀，感謝時尚系師生愛心義舉，由育達校長黃榮鵬(右四)代表接受。圖／校方提供
華山基金會造橋天使站致贈感謝狀，感謝時尚系師生愛心義舉，由育達校長黃榮鵬(右四)代表接受。圖／校方提供
時尚系學生林宜彣剪裁口罩情形。圖／校方提供
時尚系學生林宜彣剪裁口罩情形。圖／校方提供

口罩 偏鄉

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