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防疫升級 北榮推預約探病APP

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
探病預約完成示意畫面。圖／北榮提供
探病預約完成示意畫面。圖／北榮提供

新冠肺炎疫情延燒，為防範院內感染，北榮宣布昨天開始調整訪客探病規定，一般病房探視時間由每日兩次縮減為每日一次，且每床限一名陪病者、每名住院病人訪客限兩人。今天北榮針對探病推出「預約探病APP」，探病者可先上網填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史，於探病時間前至中正一樓櫃台查驗身份，即可至病房探病。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，由於北榮防疫升級後每日僅限探病一次、每床限兩人，且進入病房前須過「過三關」，除需量體溫、戴口罩外，還要填寫健康聲明書暨旅遊史，最後則到中正一樓櫃台插健保卡查驗身分，確認是否曾到過疫區，才可至病房探病。若使用預約APP則可大幅減少資聊填寫時間，直接進行身分查驗，快速通關。

李偉強說，有些親友因事先並未約好、同日探訪，卻因人數限制而無法進入病房，透過此預約方式可以了解當日探病人數是否已達上限，且病患本人也可設定「謝絕探病」，則無法進行預約，避免白跑一趟。而疫情結束後不排除繼續沿用探病預約制，以改善國內的探病文化。

北榮陪、探病規定為，一般陪病者（含照顧服務員）每床限一人；急診陪病限一人；訪客則是每名住院病人限兩名，加護病房限於上午11時至12時探病、一般病房限於下午6時至7時探病（下午5時開始查驗登記)，若有泰國、新加坡、日本、大陸、香港、澳門、南韓、伊朗、義大利旅遊史皆不可至醫院探病。預約方式可透過網站（m.vghtpe.gov.tw）或北榮APP探病預約功能操作。

北榮探病預約系統介面。圖／北榮提供
北榮探病預約系統介面。圖／北榮提供

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