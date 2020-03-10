戒菸不熬夜提升精力 廚師喜償宿願一舉得女

宜蘭一名廚師與妻子結婚10年，妻子一直未孕，檢查發現，先生精子量雖足，但活動力嚴重不足，經羅東博愛醫院試管嬰兒療程，妻子一舉成功受孕，產下一女，產後回診，開心向醫師致謝。

廚師妻子表示，人工生殖療程時，為了順利排卵，必須天天挨針，過程很不容易，夫妻兩人為了成功受孕，不只飲食刻意維持清淡，原本熬夜的習慣也調整成12點前就寢，先生更暫時放下抽菸的習慣，終於盼得寶貝女兒的誕生，相當值得。

羅東博愛醫院婦產科主任暨生殖醫學中心主持人莊志吉醫師指出，夫妻若持續有性行為且未避孕，但太太卻超過一年未受孕，建議夫妻兩人可考慮前往醫院進行不孕症檢查。

莊志吉表示，以這對夫妻為例，正常情況下，精子活動力必須大於40%，但先生精子活動力只有1%，應是廚師工作，長時間處於高溫環境下所致，妻子月經不規則，推斷也有輕微的荷爾蒙失調狀況。

療程中，妻子透過每天施打排卵針，取得7個卵子，從中取5個成熟卵子，篩選先生的精子做精子顯微注射，將精子直接送進卵子中，最後植入2個胚胎，去年驚喜發現，其中1個胚胎成功著床，讓妻子順利懷孕，順利產下一女。

莊志吉指出，造成不孕症的原因很多，其中3分之1的機率來自男性，因此建議夫妻若要接受不孕症檢查，務必兩人同行，透過數據分析、對症治療、生活習慣調整，以及配合醫師建議的人工生殖方式，將有機會提高受孕的機率。