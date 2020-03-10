肝癌不想開刀怎麼辦？電燒療法新選項

68歲黃姓婦人是洗腎病患，早年曾是B型肝炎病毒帶原者，月前她進行超音波追蹤時，發現有顆貼近肺部的肝腫瘤，經電腦斷層掃描後確定為肝癌；因病人害怕接受手術，家屬也擔心洗腎者會有較高的出血風險，與醫師討論後選擇接受血管栓塞合併電燒療法，術後恢復良好，追蹤3個月都未再復發。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，一般來說，肝癌病人接受手術切除的復發率最低，是治療第一優先選擇，但對害怕手術、年紀大、疾病多或不適合手術的病患，只要肝癌單顆小於3公分(2公分以下最好)，且在3顆以內，電燒療法是風險較低的選擇；電燒療法是經局部麻醉後，插入能產生高溫的特殊細針，將肝癌細胞「燙熟燒死」。

黃姓婦人的腫瘤大小有3.7公分大，超過適合治療的3公分，如果只用電燒療法，消融範圍恐不足，將會增加復發機會，因此先進行血管栓塞術之後，休息幾天再接受電燒療法，將局部復發的機會降到最低。

林裕鈞指出，肝癌像是「釘子戶」，會分泌血管生長因子，接上周邊的血管竊取養分，因此對3至5公分的中期肝癌，先使用血管栓塞方式塞住供氧的小血管，讓腫瘤「斷水斷電」，可以減少因電燒熱能流失而燒不乾淨的狀況發生，對於主腫塊周邊零星的病灶，因對血管栓塞反應不佳，就可用電燒來補強搭配，徹底消除腫瘤問題。