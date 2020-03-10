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中年男從不控制血糖 沒傷口大腿長膿瘍險沒命

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖。照片／業者提供

面對新冠肺炎疫情，慢性病及老年人是高風險族群，如何提升及維護自己的免疫力，是大家所關注的，「活力得中山脊椎外科醫院」近日即收治一位中年男子雖沒有外傷傷口，卻因沒有妥善控制糖尿病慢性病而感染案例，幸好經過骨科主治醫師李安排住院手術清創，才解除這可能會致命的風險。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖指出，這名52歲男性患者，跛著腳走進診間，主訴是遷移機車時，右大腿用力，導致的肌肉拉傷而疼痛數日。經理學檢查發現，其主要的壓痛點是在大腿前側，超音波檢查則發現股四頭肌肌肉有撕裂傷。經過了冰敷後，先請病人回家好好地休養冰敷，不要劇烈運動。

不料，一週後，病人再度回到了診間，抱怨大腿依舊疼痛腫脹，李佳霖醫師再經由骨骼肌肉超音波檢查發現，上次大腿股四頭肌肌肉斷裂處已經有液體堆積，經超音波導引抽吸，竟然抽取出膿液，經細菌培養證實是金黃色葡萄球菌感染。經安排患者緊急住院接受手術清創，才解除可能會致命的風險。

李佳霖醫師進一步指出，上述的案例，大腿並沒任何傷口，為何會讓細菌跑入肌肉斷裂處﹖之後，因抽血檢查發現，他的糖化血色素高達11.5％（正常值為4-6％），追問之下，病人的生活習慣極不正常，從來沒好好地控制過血糖，這讓他的身體組織都一直泡在高濃度的糖水中，導致原本就在人皮膚上的細菌容易經由血液循環跑至受傷處，導致膿瘍的產生。

「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力則表示，糖尿病會降低身體的免疫系統功能，也會因為神經及血管的變化，增加感染的機率。尤其是血糖控制不佳的病人，是可以被歸類為免疫功能低下的族群(immunocompromised)，尤其會得到平常人少見的伺機性感染。

李佳霖醫師提醒，罹患糖尿病的病人，平常要多忌口，維持規律運動習慣，適度的運動會刺激體內負責細胞免疫的T細胞，進而增強本身免疫力，抵抗外來病原體。適度的運動也能降低胰島素的阻抗性，進而把血糖控制好，調控好免疫功能，減少感染的風險。

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