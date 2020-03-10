林務局贈苗首度全採原生樹種 限量3千株

農委會林務局3月20日將於「台北希望廣場農民市集」贈送樹苗，這也是林務局首度全面贈送原生樹種，包括外型優美的厚葉石斑木、瓊崖海棠、鐵色，總共3000株，每人可領取每樹種各1株；在「林務局-森活情報站」臉書粉絲專頁按讚，可額外領取大頭茶苗木1株，活動自當天上午9時開始，贈完為止。

厚葉石斑木、鐵色、瓊崖海棠的原生育地皆位在海岸地區，因此具有耐旱、耐鹽、抗風等特性，適合用於海岸防風的造林綠化。厚葉石斑木葉子背面脈紋清晰，宛如石斑魚的斑紋，以此得名，其花果都是蜂群及鳥類的最愛，樹皮可應用於天然染料。鐵色具有耐陰特性，葉片呈獨特的鐮刀形，且嫩葉是粉蝶幼蟲喜愛的食物來源，能吸引蝴蝶。

瓊崖海棠別具特色，不僅樹姿吸睛，也是台灣少數可生產種仁油的原生樹種，種仁油脂高達50%以上，近年已有專業團隊研發製成天然防曬保養品及生質柴油，亦是蜜源及藥用植物，深具經濟潛力。至於大頭茶，則是亞熱帶中、低海拔闊葉樹林中的優勢樹種，即使在惡劣的環境中仍能發現它的蹤跡，花朵大而亮麗潔白，於秋冬季節開花，是蜂群食物短缺季節的最佳蜜源植物。

林務局表示，種樹可減緩氣候極端化與改善環境汙染，以往贈苗多提供民眾喜愛的杜鵑、山茶等開花植物，今年則希望透過本土原生森林樹種的推廣，提醒大家共同發掘台灣最美的綠色資產，觀賞、綠化應用價值不輸給外來植種，還能讓生態環境更健全，恢復土地健康。