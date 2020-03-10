聽新聞
test
0:00 / 0:00
交通部搭爆紅台劇哏「想見到國道拖救車不用穿越時空」
連交通部高公局都搭上了爆紅穿越台劇「想見你」的流行哏來宣傳國道拖救服務，在交通部臉書發文，「想見你的時候，也不用穿越時空：國道高速公路車輛拖救服務，隨時都在！」
高公局小編說，台灣神劇「想見你」當中，男女主角要穿越時空，必須具備三大要素：一是要聽伍佰的錄音帶裡叫《Last Dance》的歌，二是另外一個時空裡面，要有一個長得跟你很像的人，三是要有「想見你」的強烈盼望。小編說，要符合穿越時空的需求條件，很難，但是國道車輛拖救服務，很簡單。
因為只需要有兩大要素，一是確保你的手機有電，二是撥打1968，即可獲得救援。小編說，「『想見你』男主角有一句經典台詞：只有你想見我的時候，我們的相遇才有意義，所以當你在高速公路遇到問題，想見我們的時候，撥打1968，就可以了！」
網友在下方留言，笑稱「交通部還管時空隧道」，也有人說，時空隧道區間測速的限速是40公里。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言