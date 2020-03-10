交通部搭爆紅台劇哏「想見到國道拖救車不用穿越時空」

連交通部高公局都搭上了爆紅穿越台劇「想見你」的流行哏來宣傳國道拖救服務，在交通部臉書發文，「想見你的時候，也不用穿越時空：國道高速公路車輛拖救服務，隨時都在！」

高公局小編說，台灣神劇「想見你」當中，男女主角要穿越時空，必須具備三大要素：一是要聽伍佰的錄音帶裡叫《Last Dance》的歌，二是另外一個時空裡面，要有一個長得跟你很像的人，三是要有「想見你」的強烈盼望。小編說，要符合穿越時空的需求條件，很難，但是國道車輛拖救服務，很簡單。

因為只需要有兩大要素，一是確保你的手機有電，二是撥打1968，即可獲得救援。小編說，「『想見你』男主角有一句經典台詞：只有你想見我的時候，我們的相遇才有意義，所以當你在高速公路遇到問題，想見我們的時候，撥打1968，就可以了！」

網友在下方留言，笑稱「交通部還管時空隧道」，也有人說，時空隧道區間測速的限速是40公里。