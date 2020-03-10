口罩實名制2.0下午公布！擬可插卡、手機認證購買

口罩實名制2.0確定實施。行政院長蘇貞昌今在立院受訪時，對口罩實名制2.0做初步說明，表示將採網路預購、超商取貨，加上原本的藥局購買並行。其中網購擬定三種方式，包括插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證，而在民眾最在意的運費部分，會在15元以內。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，內容以蘇院長說的為準；而指揮中心會在下午1時30分的記者會上，將說明疫情、口罩2.0等細項。

不過，口罩實名制2.0的確會有手機認証。健保署署長李伯璋今表示，口罩實名制2.0建立在健康存摺手機認証部分，已提醒同仁務必小心登錄健康存摺人數爆增，會將常見登錄問題不順的問題做成QA（問與答），在主畫面顯示標準的SOP，尤其如非本人自己的門號、屬於公司門號的操作方法等，都要交代清楚。

因應新冠肺炎疫情延燒，政府在2月6日起實施購買口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，目前成人口罩七天內限購三片、兒童口罩五片。由於口罩產能提升，政院據大數據統計中，對較多存貨的藥局送貨調降或暫緩，多出來的口罩，將試辦以網路販售，讓民眾買口罩更便利。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，因以往到藥局購買的方式不利於上班族排隊，所以開放網路訂購，同時知道何時可以領取，紓減上班族排隊壓力，昨並進行一天壓力測試。

指揮中心醫療整備官、疾管署副署長羅一鈞表示，民眾網購口罩的物流費目前行政院規畫由民眾自行負擔，但不會比口罩貴。由於口罩實名制仍需與健保資料進行勾稽，因此仍需透過如健保署全民健保行動快易通App、自然人憑證等公用平台等進行口罩網購，若網路流量壓力測試順利，最快應3月12日可上路。