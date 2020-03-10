好市多進口草莓又出包 去年至今同品牌違規七次

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多股份有限公司進口的韓國草莓再度上榜，去年至今同品牌違規七次。本次檢出我國未准許用於草莓的農藥賽派芬，千餘公斤的草莓已交由好市多自行決定退運或銷毀。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，位於高雄市前鎮區的好市多公司2月初自韓國進口「JOON INTERNATIONAL」品牌的草莓，經檢出殘留農藥賽派芬0.04 ppm，我國未准許這款農藥用於草莓，因此本案違反「農藥殘留容許量標準」。1020公斤的草莓依法不得輸入我國市面，目前已交由好市多公司自行決定要退運或銷毀。

好市多公司進口這個品牌的草莓已非首次違規，衛福部食藥署邊境檢驗不符合食品資訊查詢資料顯示，其違規紀錄為14次，近期違規次數更頻繁，去年至今違規次數共有七次。

陳慶裕表示，根據我國規範，一般的邊境抽批檢驗所抽的比率是2%至10%；如同個進口國的同項產品被檢出一次不合格，我國將加強抽批至20%至50%；如同個進口國的同項產品連續兩次違規，我國則會啟動逐批抽驗，也就是百分百抽驗。

陳慶裕表示，我國邊境目前針對好市多進口的這款韓國草莓已採取逐批抽驗，如這款草莓半年內累積達三次違規，北區管理中心會將資料轉至食品組，請食品組同仁評估是否請韓國官方回應。