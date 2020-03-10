孕媽咪看這邊 恩主公提醒疫情期間「更需如期產檢」

全球新冠肺炎疫情仍持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲盡量少去醫院，不過對孕媽咪來說，又要進行產檢，不少孕媽咪很疑惑，對此，恩主公醫院整理孕媽咪須知，也提醒「疫情流行期間更需要如期進行檢查」。

恩主公醫院婦產科主任王鐸聲表示，孕婦是容易感染新型冠狀病毒的族群，疫情流行期間應進行定期產前檢查，並密切注意胎動變化，「有妊娠期合併症或併發症者要適當增加產檢次數」，同時醫院皆有完善的防疫措施，提醒大家進出醫院戴外科口罩、勤洗手、回家後立即更換衣物並沖澡，做好個人衛生保護自己。

王鐸聲表示，台灣目前未出現孕婦確診案例，但仍須做好防疫工作。在照顧新生兒方面，應盡量減少照護人員、房間定時開窗通風、照護人員勤洗手、對新生兒的用物做好消毒（高溫或75%酒精）等，密切觀察新生兒體溫、吃奶、呼吸、黃疸等變化，若有不適隨時就醫。

若母親確診或疑似感染，建議新生兒至少隔離14天，且不要進行哺乳，新生兒如出現發燒、咳嗽、呼吸困難、精神反應差、吃奶差、反覆嘔吐等症狀應及時就診。

王鐸聲表示，新生兒若符合以下任一條件需檢查，包括孕產婦確診或高度疑似感染者、孕產婦密切接觸家人確診或高度疑似感染者，及新生兒出生後家庭照護人員有確診和高度疑似感染者。

王鐸聲也一一解答孕媽咪普遍的困惑，包括新冠肺炎會透過胎盤、母子垂直感染嗎？根據2020年2月發表於醫學期刊「The Lancet」的報告，記錄9名懷孕晚期且感染新型冠狀病毒的入院症狀和新生兒狀態，研究團隊在分娩時抽取羊水、臍帶血、新生兒口咽表皮細胞以及母乳，都沒有發現新型冠狀病毒的存在。

不過，在武漢兒童醫院2月5日確診的2例新生兒新型冠狀病毒，母親為新型冠狀病毒確診患者，因此，專家推測「可能存在母嬰垂直感染傳播途徑」。