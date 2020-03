「不花錢征服歐洲之旅」台灣代表隊出爐！9月29日啟程

Red Bull Can You Make It? 票選結果出爐,200組來自世界60國的獲選學生隊伍,將從歐洲的五大城市同時出發,台灣隊有兩組出線,但原定4月出發的行程,因疫情關係,改為9月29日至10月6日啟程。隊伍須充分發揮智慧、魅力與談判技巧,以Red Bull作為手上僅有的旅費,交換為期7天旅程中所需的食物、住宿以及抵達下一站的旅費,因此被稱為「不花錢征服歐洲之旅」。

這項活動共計超過4000多組來自世界各地的學生隊伍報名,評審團認為,今年參賽隊伍在創意表現上水準都相當高,經過激烈討論,台灣將由兩隊代表出發,分別是感情深厚、無所畏懼的3位男生組成的隊伍「0.75」,以及具高度團隊精神、展現不凡女力的3位女生組成的隊伍「19MM」。

台灣代表隊伍「0.75」,3位成員分別來自中興大學、台灣海洋大學、成功大學,從高中便是感情深厚的死黨,升上大學後,再度集結圓夢,而名稱的由來,是因為高中死黨共有4位,但其中一位好友還沒唸大學,因此取名0.75代表實際這趟出征挑戰的團員人數;另一組隊伍「19MM」,3位成員來自台灣大學和成功大學的女大學生,她們希望展現女力,讓大家看見女生也可以盡興冒險、征服各種難關。

200組來自世界各國的獲選學生隊伍,將從歐洲的五大城市─巴賽隆納、布達佩斯、阿姆斯特丹、米蘭、哥本哈根同時出發。每組隊伍必須於未來的一周內至少停留6個以上補給站,以賺取積分和補給Red Bull,並於2020年10月6日抵達終點「柏林」。

初選影片看這裡:

台灣代表隊0.75:https://www.youtube.com/watch?v=_DVuWZefSLI