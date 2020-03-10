「不花錢征服歐洲之旅」台灣代表隊出爐！9月29日啟程

Red Bull Can You Make It? 票選結果出爐，200組來自世界60國的獲選學生隊伍，將從歐洲的五大城市同時出發，台灣隊有兩組出線，但原定4月出發的行程，因疫情關係，改為9月29日至10月6日啟程。隊伍須充分發揮智慧、魅力與談判技巧，以Red Bull作為手上僅有的旅費，交換為期7天旅程中所需的食物、住宿以及抵達下一站的旅費，因此被稱為「不花錢征服歐洲之旅」。

這項活動共計超過4000多組來自世界各地的學生隊伍報名，評審團認為，今年參賽隊伍在創意表現上水準都相當高，經過激烈討論，台灣將由兩隊代表出發，分別是感情深厚、無所畏懼的3位男生組成的隊伍「0.75」，以及具高度團隊精神、展現不凡女力的3位女生組成的隊伍「19MM」。

台灣代表隊伍「0.75」，3位成員分別來自中興大學、台灣海洋大學、成功大學，從高中便是感情深厚的死黨，升上大學後，再度集結圓夢，而名稱的由來，是因為高中死黨共有4位，但其中一位好友還沒唸大學，因此取名0.75代表實際這趟出征挑戰的團員人數；另一組隊伍「19MM」，3位成員來自台灣大學和成功大學的女大學生，她們希望展現女力，讓大家看見女生也可以盡興冒險、征服各種難關。

200組來自世界各國的獲選學生隊伍，將從歐洲的五大城市─巴賽隆納、布達佩斯、阿姆斯特丹、米蘭、哥本哈根同時出發。每組隊伍必須於未來的一周內至少停留6個以上補給站，以賺取積分和補給Red Bull，並於2020年10月6日抵達終點「柏林」。

初選影片看這裡：

台灣代表隊0.75：https://www.youtube.com/watch?v=_DVuWZefSLI