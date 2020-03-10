快訊

疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不花錢征服歐洲之旅」台灣代表隊出爐！9月29日啟程

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
來自世界各地的隊伍將須使用Red Bull罐作為旅費，成功於7天內橫越歐洲。圖／主辦單位提供
來自世界各地的隊伍將須使用Red Bull罐作為旅費，成功於7天內橫越歐洲。圖／主辦單位提供

Red Bull Can You Make It? 票選結果出爐，200組來自世界60國的獲選學生隊伍，將從歐洲的五大城市同時出發，台灣隊有兩組出線，但原定4月出發的行程，因疫情關係，改為9月29日至10月6日啟程。隊伍須充分發揮智慧、魅力與談判技巧，以Red Bull作為手上僅有的旅費，交換為期7天旅程中所需的食物、住宿以及抵達下一站的旅費，因此被稱為「不花錢征服歐洲之旅」。

這項活動共計超過4000多組來自世界各地的學生隊伍報名，評審團認為，今年參賽隊伍在創意表現上水準都相當高，經過激烈討論，台灣將由兩隊代表出發，分別是感情深厚、無所畏懼的3位男生組成的隊伍「0.75」，以及具高度團隊精神、展現不凡女力的3位女生組成的隊伍「19MM」。

台灣代表隊伍「0.75」，3位成員分別來自中興大學、台灣海洋大學、成功大學，從高中便是感情深厚的死黨，升上大學後，再度集結圓夢，而名稱的由來，是因為高中死黨共有4位，但其中一位好友還沒唸大學，因此取名0.75代表實際這趟出征挑戰的團員人數；另一組隊伍「19MM」，3位成員來自台灣大學和成功大學的女大學生，她們希望展現女力，讓大家看見女生也可以盡興冒險、征服各種難關。

200組來自世界各國的獲選學生隊伍，將從歐洲的五大城市─巴賽隆納、布達佩斯、阿姆斯特丹、米蘭、哥本哈根同時出發。每組隊伍必須於未來的一周內至少停留6個以上補給站，以賺取積分和補給Red Bull，並於2020年10月6日抵達終點「柏林」。

初選影片看這裡：

台灣代表隊0.75：https://www.youtube.com/watch?v=_DVuWZefSLI

台灣代表隊19MM：https://youtu.be/dQokaELmRy4

比賽期間將有隨時有社群追蹤報導這趟冒險，而評審將取決於補給站關卡的挑戰成績、支持擁護者的熱情關注以及冒險任務清單的完成度進行評分。圖／主辦單位提供
比賽期間將有隨時有社群追蹤報導這趟冒險，而評審將取決於補給站關卡的挑戰成績、支持擁護者的熱情關注以及冒險任務清單的完成度進行評分。圖／主辦單位提供

旅費 成功大學

延伸閱讀

拳擊／女力爆發！ 寶島女將打下4張東奧門票

女力崛起 北市女性購屋力超越男性

「磨」出一片天　女力的閱刀日常

女力發威！桃園女性購屋增兩成 北市天龍變天鳳

相關新聞

好市多進口草莓又出包 去年至今同品牌違規七次

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多股份有限公司進口的韓國草莓再度上榜，去年至今同品牌違規七次。本次檢出我國未...

電子書借閱增五成出版量卻狂跌六成 業者：這是警訊

圖書館界日前先後公布兩個關於電子書閱讀的統計數字，呈現強烈對比。相較於前年，去年全國公共圖書館電子書借閱量增加近五成，但...

連鎖賣場賣「按摩棒」遭家長投訴擬罰 律師轟：該消失的是你自己

台灣消費者保護協會日前接獲一位國中生媽媽氣憤投訴，抱怨一家以家用小百貨和藥妝為主的連鎖生活館店內，公然販售女性情趣用的按摩棒，她和孩子去逛時，孩子問她那要怎麼用，她不知道要如何回答

交通部搭爆紅台劇哏「想見到國道拖救車不用穿越時空」

連交通部高公局都搭上了爆紅穿越台劇「想見你」的流行哏來宣傳國道拖救服務，在交通部臉書發文，「想見你的時候，也不用穿越時空...

戒菸不熬夜提升精力 廚師喜償宿願一舉得女

宜蘭一名廚師與妻子結婚10年，妻子一直未孕，檢查發現，先生精子量雖足，但活動力嚴重不足，經羅東博愛醫院試管嬰兒療程，妻子...

肝癌不想開刀怎麼辦？電燒療法新選項

68歲黃姓婦人是洗腎病患，早年曾是B型肝炎病毒帶原者，月前她進行超音波追蹤時，發現有顆貼近肺部的肝腫瘤，經電腦斷層掃描後...

林務局贈苗首度全採原生樹種 限量3千株

農委會林務局3月20日將於「台北希望廣場農民市集」贈送樹苗，這也是林務局首度全面贈送原生樹種，包括外型優美的厚葉石斑木、...

口罩實名制2.0下午公布！擬可插卡、手機認證購買

口罩實名制2.0確定實施。行政院長蘇貞昌今在立院受訪時，對口罩實名制2.0做初步說明，表示將採網路預購、超商取貨，加上原...

莎翁、貝多芬陪伴你聊天 歌劇院推劇場行話LINE貼圖

快來下載！能免費使用180天。台中國家歌劇院駐館藝術家包大山，以戲劇天王莎士比亞、今年迎接250歲冥誕的樂聖貝多芬為主角...

孕媽咪看這邊 恩主公提醒疫情期間「更需如期產檢」

全球新冠肺炎疫情仍持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲盡量少去醫院，不過對孕媽咪來說，又要進行產檢，不少孕媽咪很...

「不花錢征服歐洲之旅」台灣代表隊出爐！9月29日啟程

Red Bull Can You Make It? 票選結果出爐，200組來自世界60國的獲選學生隊伍，將從歐洲的五大城...

推廣小學生吃米 農糧署徵求米食教育推廣課程

2020年推動食米學園計畫開跑！食米學園計畫致力於推廣食米及食米教育，深耕以米為主食搭配在地農特產品的觀念，促進飲食文化...

熱門新聞

敵不過疫情 台中「香蕉新樂園」5月熄燈

「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨 最快明宣布

台酒噴頭式酒精 12日全台135家自有通路開賣

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。