推廣小學生吃米 農糧署徵求米食教育推廣課程

2020年推動食米學園計畫開跑！食米學園計畫致力於推廣食米及食米教育，深耕以米為主食搭配在地農特產品的觀念，促進飲食文化傳承，向下扎根農業教育，讓國小學童體驗玩米農業。

農委會農糧署北區分署表示，歡迎有意願參加的北部地區七縣市公立小學，3月18日前郵寄提案到農糧署北區分署(桃園區大同路111號)。相關資訊可參閱農委會農糧署食農食米教育平台，網址： http://www.riceeducation.com.tw/fr/index

農糧署北區分署表示，舉辦食米食農教育推廣計畫，希望以「國產稻米」及在地農特產作物為素材，整合學校、農會及農業改良場等各界資源，將食米推廣體驗、均衡營養攝取、校園食材採用三章一Q、地產地消等觀念內容融入課程，由各學校自行設計符合在地特色教案與體驗活動。

北區分署表示，根據統計，2019年農糧署輔導14所學校舉辦食米學園教育推廣課程，至少5000人次學童參與，引領學童做中學、學中做，體驗白米得來不易，了解稻作生產、生活及生態功能與價值，進而培養學童喜愛米食與新興米製品。