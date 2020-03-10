電子書借閱增五成出版量卻狂跌六成 業者：這是警訊

圖書館界日前先後公布兩個關於電子書閱讀的統計數字，呈現強烈對比。相較於前年，去年全國公共圖書館電子書借閱量增加近五成，但全國電子書出版數量卻蒸發了六成。出版界認為，此一數字顯示警訊，民眾樂意免費借閱電子書，業者卻對出版電子書卻步，政府有必要在圖書館與出版社之間搭蓋橋梁。

教育部日前公布去年全國公共圖書館借閱統計，去年電子書整體借閱總冊數超過255萬冊，較前一年增長81萬冊，成長幅度達46.55% 。

然而根據國家圖書館上周公布的數據，去年共有210家出版機構申請電子書ISBN，出版新書1591 種，較前年度減少2749種，跌幅高達63.34%。

對此，一手打造圖書館電子書平台「台灣雲端書庫」的遠流董事長王榮文認為，這兩個數字是「警訊」。公共圖書館電子書借閱量增長近五成，顯示民眾逐漸培養電子書習慣，電子書讀者愈來愈多。但讀者卻未必願意花錢購買電子書，導致出版社對出版電子書卻步，出版量反而蒸發六成。

聯經出版社發行人林載爵觀察，圖書館的電子書，往往用便宜價購、聯盟經營的方式購買，對出版社幫助不大。王榮文說，讀者對於電子書「借就夠了」的心態，讓作者和出版社無法拿到合理版稅，「電子書借閱愈發達，出版社和作者死得更快」。

電子書在台灣出版市場目前占比約4%。王榮文說，目前台灣所有的出版社、作家，幾乎沒有辦法靠銷售電子書賺錢，「投資永遠大於收入」，造成出版社卻步，寧可經營紙本。

林載爵指出，以台灣電子書的市場，很難跟國外作家談電子書版權，還要多一筆翻譯費。加上經濟蕭條時，出版社投資轉向保守，第一個犧牲的往往是電子書，種種因素造成去年電子書數量出現驚人下跌。

王榮文說，考慮閱讀生態系統的平衡，政府應該設法在圖書館和出版社之間搭蓋橋梁。他舉例，讀者在公共圖書館借閱電子書時，是否可以有適當的連結將讀者轉介到電子書書店；或者讓圖書館也能成為出版社的通路之一。唯有出版社和圖書館共榮，台灣才能有成熟蓬勃的閱讀風貌。