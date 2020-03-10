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樂生院重建「人權園區沒人權」？ 公民團體籲政府正視

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
公民團體今舉行記者會，呼籲政府正視樂生重建爭議。 攝影／記者陳熙文
公民團體今舉行記者會，呼籲政府正視樂生重建爭議。 攝影／記者陳熙文

公民團體今舉行記者會，呼籲政府正視樂生重建爭議，希望當前的「樂生園區整體發展計畫」不要出現二度迫遷高齡院民的情況發生，以至於「人權園區沒人權」。時代力量邱顯智也呼籲，這是遲到的正義，希望政府能真正聽見院民的聲音。

針對樂生重建爭議，台灣人權促進會、青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會、人權公約施行監督聯盟等公民團體今在立法院舉行記者會，呼籲體檢「樂生園區整體發展計畫」。

公民團體指出，樂生保留運動已逾15年，從捷運新莊機廠錯誤選址所造成的家園強拆迫遷開始，到今日重建樂生，99名台灣末代漢生病樂生院民，平均年齡已達80歲，都盼透過完整重建樂生院來平復家園破碎之痛，並見轉型正義得到落實，而政府於2017年啟動樂生院重建計劃，由衛福部主導「樂生園區整體發展計畫」，落實院民安養、修復歷史建築等短期目標，更計畫要建立「國家漢生病醫療人權園區」。

然而「樂生園區整體發展計畫」卻出現二度迫遷高齡院民、破壞歷史原貌和院落社群的規劃，甚至未作環評即違法施工等爭議。而公民團體也批評，衛福部今天下午舉行「衛生福利部樂生園區整體發展計畫推動督導小組會議」，不但排除自救會院民成為代表，也排除民間團體的外部監督。

在二度迫遷的指控上，台權會居住權專員的余宜家表示，行政機關埋頭猛做，園區執行計畫早在2017年核定，但時程安排上，續住區和非續住區的修繕時間重疊，院民屆時恐怕無法繼續住在舊院區中，並在事前就被政府騷擾、暗示迫遷，已是對居住權的侵害。

公民團體呼籲，希望衛福部針對相關爭議進行總體檢，同時要在程序上公開資訊、充分溝通，實質上納入院民需求，停止「人權園區沒人權」。

人權 公民團體 樂生療養院 邱顯智

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