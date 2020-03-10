「鏡頭怎總是霧霧的？」 婦人就醫才知罹患黃斑部水腫

一名50歲婦人經常與友人爬山攝影，但最近總發現「鏡頭霧霧的」原本一度以為相機故障，就醫檢查才知罹患黃斑部水腫，若不及時治療，視力將無法改善。醫師起初為她注射抗新生血管生成因子抑制劑，但效果不佳，後來改以其他藥物治療，視力才大幅改善，重拾攝影樂趣。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如指出，這類患者多因糖尿病、高血壓、高血脂控制不佳，導致不健康的視網膜血管滲漏，造成中央視網膜靜脈阻塞或糖尿病黃斑部水腫。經由醫師申請且健保審查通過後，會接受抗新生血管生成因子抑制劑治療，每個月注射一次，共打3到5次，阻止新生血管增生，以改善或穩定視力。

但部分患者因體質特殊，使得治療效果不佳，過去依健保規定，若第一次抑制劑治療不見效，則無法繼續申請第二次抑制劑，患者必須自費改用其他藥物，增加不少經濟負擔。所幸自今年3月1日起，若病人對於新生血管生成因子抑制劑持續療效不佳，醫師可根據病人的病情，於健保審查第二階段改申請其他藥物，對於視力有更大的進步空間。

林純如提醒，民眾一旦發現視力異常，務必馬上就醫，以免錯過治療黃金期，造成視力不可逆的傷害，若患有三高的民眾，平時更應良好控制血壓、血脂及血糖，針對根本疾病治療，才能避免黃斑部水腫。