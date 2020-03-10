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集水區降春雨 石門水庫估可望進帳450萬噸水桃竹稍解渴

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
北水局昨天在石門水庫放燄劑人工增雨，圖為資料畫面。圖／北區水資源提供
北水局昨天在石門水庫放燄劑人工增雨，圖為資料畫面。圖／北區水資源提供

北部地區昨天下午到今天上午持續降雨，桃園地區雖然雨勢不大，不過凌晨0點過後，石門水庫集水區各雨量監測點陸續有進帳，石門至上午9點累積雨量達67毫米，霞雲52，白石、玉峰都超過30，10個監測點降雨量平均值31毫米，北區水資源局估計這波鋒面可以為石門水庫帶來450萬噸(立方公尺)水量，接近桃園市兩天供水量。

北水局昨晚9點半過實施人工增雨，施放2支燄劑，加上水庫集水區降雨明顯，石門水庫凌晨0點水位229.60公尺，到了上午5起水位微升至229.63，9點時水位229.6有效蓄水量46.5%，約9178.78萬噸，山區仍持下雨。

寶山水庫上午蓄水量為滿水位時的44.5%，有效蓄水量224.28萬噸，寶二水庫35.6%有效蓄水量1120.27萬噸，兩水庫(可聯通)合計1344.55萬噸，雖然低於指標訊號1500萬噸，但是新竹地區也有不錯的降雨量，目前仍維持綠燈正常訊號，是否為調整為綠燈注意訊號，北水局表示水利署近日開會檢討水情時會研議決定。

目前正值一期稻作整田、插秧，北水局表示預估3月20日前稻作用水量需求大，不過昨天和今天平地也有降雨，已經和農田水利會協調今天暫停供給灌溉用水，以便在枯水期期間，能有效調節石門水庫水源。

昨天下午至今天的降雨紓緩石門水庫供應一期稻作用水壓力。記者鄭國樑／攝影
昨天下午至今天的降雨紓緩石門水庫供應一期稻作用水壓力。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 雨量 農田水利會

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