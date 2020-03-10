集水區降春雨 石門水庫估可望進帳450萬噸水桃竹稍解渴

北部地區昨天下午到今天上午持續降雨，桃園地區雖然雨勢不大，不過凌晨0點過後，石門水庫集水區各雨量監測點陸續有進帳，石門至上午9點累積雨量達67毫米，霞雲52，白石、玉峰都超過30，10個監測點降雨量平均值31毫米，北區水資源局估計這波鋒面可以為石門水庫帶來450萬噸(立方公尺)水量，接近桃園市兩天供水量。

北水局昨晚9點半過實施人工增雨，施放2支燄劑，加上水庫集水區降雨明顯，石門水庫凌晨0點水位229.60公尺，到了上午5起水位微升至229.63，9點時水位229.6有效蓄水量46.5%，約9178.78萬噸，山區仍持下雨。

寶山水庫上午蓄水量為滿水位時的44.5%，有效蓄水量224.28萬噸，寶二水庫35.6%有效蓄水量1120.27萬噸，兩水庫(可聯通)合計1344.55萬噸，雖然低於指標訊號1500萬噸，但是新竹地區也有不錯的降雨量，目前仍維持綠燈正常訊號，是否為調整為綠燈注意訊號，北水局表示水利署近日開會檢討水情時會研議決定。