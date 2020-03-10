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連鎖賣場賣「按摩棒」遭家長投訴擬罰 律師轟：該消失的是你自己

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長投訴連鎖生活館開架陳列情趣商品，社會局擬開罰引起律師不滿。圖／台灣消保協會提供
一名家長投訴連鎖生活館開架陳列情趣商品，社會局擬開罰引起律師不滿。圖／台灣消保協會提供

台灣消費者保護協會日前接獲一位國中生媽媽氣憤投訴，抱怨一家以家用小百貨和藥妝為主的連鎖生活館店內，公然販售女性情趣用的按摩棒，她和孩子去逛時，孩子問她那要怎麼用，她不知道要如何回答。消保會因此派員了解，並通報社會局依法開罰，對此有律師在臉書上發文批評該名母親亂檢舉「真正應該消失的應該是你自己吧？」

據《 ETtoday新聞雲 》報導，消保會指出，一名媽媽稱她帶著國中孩子去寶雅消費時，兒子拿著按摩棒到她面前問，「媽媽這怎麼用？」媽媽一時語塞，回家後便生氣地打來投訴，不斷詢問「為什麼開放的賣場可以擺放情趣用品？」派員前往調查後，發現藥妝店北中南等13處賣場，有統一陳列情趣用品販售的情形，雖有放告示禁止未滿18歲者購買，但大人小孩都可以輕易拿取且試用。

高雄市社會局表示，接獲消保會反應後，已立即抽查該生活用品百貨等2家連鎖店，現場的確有擺設陳列成人用品，當下已拍照存證，已請店家立即下架，後續將依《兒少法》第43條第3項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」之規定裁處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

林智群律師在臉書發文指出，「其實要學習的是家長啦！如果這世界上你沒辦法解釋的事情都要消失，那要消失的東西可多了！」。他怒轟，小孩看到衛生棉，問你怎麼用，媽媽羞於回答，難道要賣場不賣衛生棉嗎？小孩在小7看到保險套，問你怎麼用，你沒辦法回答，難道就要便利商店不賣保險套嗎？小孩問你月蝕是怎麼發生的，你沒辦法解釋，可以叫月亮消失嗎？「真正應該消失的應該是你自己吧？」

林智群再回到法律專業分析，主管機關應是用違反兒少法第43條去裁罰的，「問題是這一條，是禁止商家販賣有害身心健康之色情、猥褻物品給小朋友，今天寶雅有賣按摩棒給小朋友嗎？沒有的話，主管機關有什麼可以罰的呢？媽媽亂檢舉已經很糟糕了，更糟糕的是，主管機關還隨著起舞亂罰一通，高雄市政府法務單位的法律專業能力似乎有所退步，請韓市長注意一下嘿！」

也有不少網友認為「網路那麼發達，小朋友有時候懂得比大人還多很多」、「逛過這麼久⋯今天才知道有賣這種東西！」、「正確性教育才是正解」、「我開始擔心買不到小黃瓜了」、「日本的唐吉軻德也有賣啊」、「沒辦法教育小孩就怪商家」、「家長去找課程學習啊，學著怎麼教小孩」。

此外也有網友詢問當孩子對情趣用品好奇時，家長該如何應對？律師也貼出一張圖片回覆，家長應立即解釋，若逃避會更引起孩子好奇心，家長可說：「是大人親密關係使用的玩具，只有大人可使用，小孩使用不安全」，並用肯定、平靜的語氣告知，同時提醒不應拿去玩耍。

按摩 林智群 兒少法 性教育 高雄市 國中生

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