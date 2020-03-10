降雨區域會逐漸擴大！ 北台灣明晨最冷探14度

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過，今天苗栗以北地區、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

今起變天，全台天氣轉不穩定，中央氣象局表示，隨著鋒面逐漸通過，今天降雨區域會逐漸擴大，午後高雄、屏東也會開始降雨，晚間受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地逐漸降溫，明天清晨最冷，北台灣約14、15度，緊接著周五又有第二波冷空氣報到，強度比這波更強，北台灣低溫約13、14度。

氣象局預報員陳建安表示，目前有一道鋒面正在通過台灣，北台灣清晨都開始降雨，中午之前中部以北有局部大雨發生機率，午後雨勢漸漸往南下，高雄、屏東、台東開始降雨，有些地方甚至有些局部雷雨狀況，雨勢較大要比較注意，中部以北則慢慢緩和，轉為綿綿細雨的型態。

陳建安表示，晚間有一道冷空氣靠近，強度界在東北季風到大陸冷氣團等級，今天晚上開始各地逐漸轉涼，明天一整天都比較涼，最冷的時間點是明天清晨，北部、東北部地區低溫只有14、15度，中部、花蓮16、17度，南部、台東18到20度。

降雨方面，明天降雨比今天緩和，僅剩東半部地區、西半部山區，有些局部短暫雨，預計影響到周三。

陳建安表示，這波冷空氣過後，周四是一個空檔，屆時氣溫回升，雨區縮小，僅剩下東半部地區、北部山區有短暫降雨。緊接著周五又有一道鋒面通過，中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

另外，周六、周日15、下周一受到東北季風或者大陸冷氣團影響，北台灣低溫約13、14度，中部、花蓮15、16度，南部、台東17到19度，這波強度會比上一波更強。降雨方面13日最多，中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫雨，周日、下周一明顯轉乾，只剩下花蓮、台東有局部短暫雨。