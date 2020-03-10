挪個機車細菌直搗腿股肌肉！ 糖尿失控男子險致命

高雄一名52歲男子疑挪機車時右大腿肌肉拉傷，醫師經檢查並無外傷，研判是大腿股四頭肌撕裂，叮囑冰敷休養，沒想到一周後他的大腿依然腫脹疼痛，醫師再查出他四頭肌斷裂處推積膿液，抽吸證實遭金黃色葡萄球菌感染，進一步追查更發現，原來男子從未好好控制血糖，導致細菌有機會自皮膚循血液循環入侵體內，險些致命！

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖說，這名患者就醫時跛著腳走進診間，主訴是挪機車時右大腿太用力，拉傷肌肉痛了好幾天，主要的壓痛點在大腿前側，他以超音波檢查，發現男子股四頭肌肌肉有撕裂傷，於是請病人回家好好冰敷，別劇烈運動。

沒想到男子一周後再回診，抱怨大腿依舊疼痛腫脹，醫院再做骨骼肌肉超音波檢查，赫然發現他腿股四頭肌斷裂經有膿液堆積，已感染金黃色葡萄球菌，緊急開刀清創，才解除致命風險。

這名男子的大腿並沒任何外傷，為何會讓細菌跑入肌肉斷裂處？李佳霖進一步為他抽血後「解謎」，原來有糖尿病的男子從未好好控制血糖，糖化血色素達11.5％，高出4-6％的正常值許多，讓他的身體組織像泡在高濃度的糖水中，體表皮膚的細菌有機會經由血液循環跑到體內受傷的地方產生膿瘍。

內科醫師李宇力表示，糖尿病會降低身體免疫功能，也會因為神經及血管的變化增加感染機率。血糖控制不佳的病人被歸類為免疫功能低下的族群，比平常人更容易碰到少見的伺機性感染。